Switch中國版審查嚴格　只得一隻款遊戲可以玩？不支援網上連線？

遊戲動漫
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Nintendo Switch日前打入中國大陸市場，是任天堂跟騰訊合作所造就的成果。只是中國對外來遊戲的監管審查向來嚴格，閹割了這部新世代主機。BBC報導，指有玩家不滿主機上的幾十隻遊戲中只有《任天堂明星大亂鬥》（Super Smash Bros）可以開來打！

中國版Switch係任天堂同騰訊的聯合出品，已於12月10日上市，定價2,099元人民幣（約港幣2328.3元）。只是據BBC報導，成千上萬的中國大陸玩家紛紛於微博上發帖，抱怨中國嚴格遊戲監管法規是愚弄玩家。

中國版Switch係任天堂同騰訊的聯合出品，已於12月10日上市，定價2,099元人民幣（約港幣2328.3元）。

中國版Switch發布會花絮：

一位買了中國版Switch的網民表示，進行遊戲時發現多款games中只有《任天堂明星大亂鬥》（Super Smash Bros）真的可以開來打，其餘一律不能啟動。

任天堂很希望在中國推出Mario Kart 8 Deluxe及Mario Odyssey等幾十隻遊戲，但所有遊戲都要經過中國監管機構審查方可推出，目前尚未獲得批准。官方計劃於2020年底前在中國推出10至20隻官方遊戲。

實際上，中國版Switch的問題多羅羅，可以說是只限大陸的鎖國版、遊戲功能極度受限之「閹割」版。中國版Switch發布會上並沒有交待連線的限制，用家買回來卻發現極多嚴重障礙。大陸網媒《電玩部落》A9VG特別整理了一系列的中國版Switch的問題驗證，交代中國版Switch眾多的奇難雜症（點擊放大圖片細睇詳情）：

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A9VG的評測顯示，中國版Switch在遊戲功能方面表現頗為惡劣。不能online對戰，雖然不至於只有《任天堂明星大亂鬥》可打，但也接近無game（點擊放大圖片細睇詳情）：

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A9VG表示中國版實體遊戲還未上市，因此無法測試國它們能否於國際版主機上運行。不排除今後經過系統更新、中國server的online會員開放後，情況可能會有改善。

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