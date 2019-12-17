Konami 歸邊？奧斯爾Ozil涉疆言論　被消失《PES實況足球》手遊

經歷過 NBA 火箭隊總經理 Daryl Morey 支持香港示威者，中國因政治原因打壓 NBA 在中國的業務外，今次來到足球和政治扯上關係，甚至再次干涉到遊戲界。早前阿仙奴土耳其裔球星奧斯爾（Mesut Ozil）在 Twitter 和 Instagram 發文聲援疑被中共迫害的新疆維吾爾族人，令中國球迷大為不滿，沒想到更影響到奧斯爾在《實況足球》（PES／Winning Eleven）遊戲中「被消失」。

奧斯爾涉疆言論

阿仙奴球員奧斯爾Ozil用土耳其文在社交媒體上發文，講述中國被指對新疆維吾爾族人的迫害，以及批評穆斯林對此事保持沉默。奧斯爾的貼文用上被中國視為疆獨的「東突厥斯坦國旗」的星月藍旗，和寫到「東突厥斯坦」的字眼，隨即被大量中國網民及球迷批評。中央電視台亦因此取消阿仙奴對曼城的直播，轉成錄播狼隊對熱刺的賽事。

（《實況足球》微博截圖）

（《實況足球》手機遊戲中國官方討論區截圖）

網易出手之快

在中央電視台之後，遊戲界也有相應動作。Konami 旗下，由網易營運的多隻中國服《實況足球》手機遊戲，包括《實況足球》（eFootball PES）、《實況：王者集結》（PES Card Collection）、《實況俱樂部》（PES CLUB MANAGER）三隻遊戲，官方公布將不再產出任何奧斯爾的球員角色和卡牌。雖然目前未有措施針對已經抽出的奧斯爾的球員角色和卡牌，但筆者到《實況足球》中國服的官方討論區看到，大量中國玩家表示支持官方做法，甚至表示：「回收吧，補償黑球（抽角色道具）吧，看著煩」﹑「刪球員數據吧，補償不補償無所謂」等，整個討論區玻璃滿地。

Konami 歸邊？

根據官方的公告指出，奧斯爾在遊戲中「被消失」的原因是，奧斯爾涉疆言論「傷害了中國球迷的感情，違背了愛與和平的體育精神」。所謂「傷害中國球迷的感情」的言論引起的後續事件看來，中國的玻璃果然「吹彈可破」，而日本球員的頭也一定是主動碰到國足球員的腳。

《實況足球》手機遊戲中國服由網易營運，公告也是由網易發出，雖然未知事件有沒有上報 Konami，以及 Konami 的參與程度，不過也引起了日本玩家的關注。有日本玩家在 Twitter 上轉發《實況足球》手機遊戲的公告，並提出：「Konami 不是日本公司嗎？」的疑問。相信事件仍未落幕，筆者將會邊玩《Fifa》一邊等待 Konami 後續會有什麼行動。

放大下圖看中國玩家的反應：