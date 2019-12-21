【XBOX】Series X只係代號！下世代新主機就係叫「XBOX」

微軟在The Game Awards 2019上正式公開了他們下世代新主機「Xbox Series X」。當時，人們就已經對微軟的這個命名感到困惑。本週Business Insider刊文表示，微軟下世代新主機的名稱，其實叫Xbox。

Business Insider表示，在The Game Awards 2019大會現場的PPT中，「THE NEW」很小，其後是大寫字母的「XBOX」，然後是下面的中號字母的「SERIES X」。微軟方面則向Business Insider提到，他們下世代主機名稱就是Xbox。

「THE NEW」很小，其後是大寫字母的「XBOX」，然後是下面的中號字母的「SERIES X」（中關村在線提供）

從官方公布的照片來看，Xbox Series X採用了一種類似長方體的造型，整體外觀與PC主機十分相似。該機的頂部為一塊凹陷形態的散熱口，電源按鈕放置在正面左上角，與Xbox Logo融為一體，下方的左右兩邊分布着光驅鍵/光驅位和一個標準USB接口。

據介紹，Xbox Series X將搭載基於AMD Zen 2和Radeon RDNA架構的定製版CPU，配備速度更快的SSD固態硬盤，支持8K遊戲、120 fps最高幀率，同時還支持光線追蹤和可變刷新率。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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