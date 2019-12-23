英國畫家創作特色遊戲插畫　重現經典作品第三身視角打大佬

打機或看動漫時，往往都會有一個畫面令人特別深刻（可能多於一個），當提到該作品時，第一時間也會是聯想到這一個畫面。英國畫家 Dan Mumford 就把自己對遊戲和動漫的聯想畫成插畫，極具個人特色的插畫令人耳目一新，馬上欣賞 Dan Mumford 的作品。

第三身視角打大佬

Dan Mumford 的插畫最大的特色，就是經常以第三身的視角，從遊戲或動漫主角的背後，面對作品中的敵人。中下位置而且佔插畫比例不多的主角，面對佔據面積較多位於畫面上方的 Boss，令人有一種如臨大敵的感覺。如果有玩過該作品的話，更可以直接在主角背面，聯想到畫面的氣氛和霸氣，筆者看到他的插畫更有一種正在遊戲該遊戲的臨埸感。

筆者最喜歡的是這一張靈感自來《God Of War 3》的插畫，當時遊玩《GOW3》大戰奧林匹斯眾神的畫面相當深刻，而畫中對戰「Hades」並搶走「Claws of Hades」的遊戲體驗也非常出色（FB：@danmumforddraws）

個人風格特出的插畫

Dan Mumford 的插畫主要以極具個人風格的配色和角度突出作品，就算出現角色的正面，也不會太細緻描繪。在風格脫離原來的遊戲和動漫畫風後，仍能令人很容易看出靈感來源，插畫呈現的畫面和色彩不落俗套，大家又認出或認識多少套作品呢？

Dan Mumford 插畫作品（點圖放大睇）：

+ 14 + 13 + 12

如果大家對 Dan Mumford 的插畫有興趣，更可以直接到官網觀看，甚至購買 18”x24”的限量插畫。

資料來源：Dan Mumford（按此進入）