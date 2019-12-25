高達迷聖誕節和與過？官網4大侯選Gundam女角 重口味到巴尼都縮沙

12月25日對高達迷而言，只是《0080》男主角巴尼兄弟的陣亡日，但今年我們除了在心中紀念他，再來看看日本Gundam Channel的抵死投票，要求fans選出「你最想跟邊個Gundam女角渡聖誕」，不過4個女主角卻是公認的「高達惡女」，令人很想知道誰會跑出。

侯選人1號 《0083》妮娜·帕普頓（ニナ・パープルトン） 罪名：日本網民稱她為「Gundam三大糞女」，作為系統工程師，她緊張高達多過哥奧的安危．為保護賈圖向哥奧開槍。

侯選人2號 《機動戰士高達V》卡迪珍娜 露絲（カテジナ・ルース） 罪名：本來是男主角身邊的好家教大小姐系女角，多得富野老師的安排，她竟在中期加入敵方勢力，性格極度自私，殺人無數！她一直利用胡索對她的好感，最後甚至在最終決戰中走出機倉，跟胡索說：「你仲鍾意我架係咪？」之後就向胡索開冷槍……最後變盲妹無人可憐。

侯選人3號 《機動戰士高達SEED》芙蕾 阿爾斯達（フレイ・アルスター） 罪名：老實說，講操控男人的手段，拉克絲可能比芙蕾更厲害。但當初在故事早期，眼見芙蕾明明有男朋友，卻主動向基拉投懷送抱（當年電視版甚至有拍到上戈床後的鏡頭……），再看四眼仔被基拉扭手手倒在地上、慘不忍睹，選「惡女」，很難不投芙蕾一票呢。

侯選人4號 《機動戰士高達SEED》芙蕾 阿爾斯達（クェス・パラヤ） 罪名：馬沙在《馬反》中又吃掉一個蘿莉，就是官二代姬絲·帕拉雅，她嬌生慣養，只因為得不到雙親關愛，她離家出走去西藏做環保份子；看中阿寶而接近對方，但發現後者喜歡老女人後，於是背叛轉投馬沙懷抱，任性又擁有強大能力的新類型人，坐上殺人武器後完全不受控，好恐怖！

投票將在12月25號晚完結，大家有twitter也可以去投票啊。（投票連結）