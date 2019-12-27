《鬼滅之刃 全集中展》日本展覽即將舉行　必搶限定品入場券套裝

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動畫版《鬼滅之刃》的電影版及第2季都將在2020年推出，而2020年3月20日起，更將在首次展示活動將於東京「松屋 銀座店」舉行「《鬼滅之刃》全集中展」（TVアニメ鬼滅の刃「全集中展」）。

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東京展期完結後，已決定順序到福岡、大阪、愛知繼續開展，雖然未知展覽內有甚麼限定品發售，單單是再入場回顧第一季動畫「竈門炭治郎 立志編」的精彩片段，再入場看《鬼滅之刃 無限列車編》電影版，都值得飛日本一轉啦，香港fans要買定機票了！

TVアニメ鬼滅の刃「全集中展」公式サイト

會場：松屋銀社8樓event square

展期：2020年3月20日至4月7日

時間：10時至20時（3月22日至19：30／最終入場閉館前30分鐘／最終日17：00閉館）

入場費：一般1300日圓／高中生800日圓／中學生600日圓／小學生400日圓

連紀念品入場券：2800日圓／連聲音導覽服務：2000日圓／兩者兼備：3500日圓

以上價錢未計10%消費稅

＃紀念品為：連Case信封信紙set：Mulit Case．一筆箋．4款禮封。另外，似乎這套聲音導覽系列很可能會由作品的聲優配音，所以會另外收取費用。

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