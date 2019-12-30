2019回顧十套必睇漫改日劇　話題作、人氣續集、經典系列齊集

遊戲動漫
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到了年末於家中又沒有事做？那就看看日劇吧！小編今次推薦十套今年必看的日本漫畫改編的日劇給大家！

1.《IN HAND》

由山P主演，改編自日本漫畫家朱戸アオ老師所創作的漫畫作品。連載3個月就真人化的話題作品。

故事講述既傲慢又超有錢的天才學者鈕倉哲，其專業是寄生蟲，擁有極強的知識面，同時兼任內閣情報局健康危機管理部門顧問的他，每天都會接觸到有趣的謎題。

2.《孤獨的美食家8》

改編自日本漫畫家久住昌之原作、谷口治郎作畫的一部漫畫《孤獨的美食家》系列最新作，今季繼續由主演的「松重豐」帶觀眾到不同地方去吃美食，相信都不用多介紹。未看過的人看了就會上癮去把整套作品都看！(絕不能深夜觀看！因為會......)

▼▼▼點擊圖片即睇其他必睇漫畫改編日劇▼▼▼

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以上十套為小編推薦的今年必看日劇，並沒有分排名。當然亦有其他不在這的日漫改編電視劇未介紹，不知道各位這十套有何感想？

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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