【有洋蔥】打機冇出息？遊戲編輯自白：是爸爸把我帶進遊戲世界

2019年的最後一天我計畫著待會下班之後去找朋友打桌遊一路玩到2020，突然想起了去年和家人圍爐吃火鍋、玩Switch大跳Just dance的那個跨年夜。啊，轉眼間一年又要過去了。 想著想著，又想到了為什麽我會喜歡上電玩，最後還選擇了遊戲編輯的工作？

回歸到最初，好像就是因為我的爸爸。

遊戲成了親子互動的橋樑

講到我的爸爸，簡單介紹一下我們家的背景。爺爺奶奶是山東人，為躲避戰亂而來到首爾（當時是漢城），我的爸爸在韓國出生長大，高中畢業後拿著一張單程機票隻身前往日本求學。後來在台灣遇到了我的媽媽，決定定居台灣。

在一個國家待久了，肯定是會受到當地文化的影響。他喜歡看漫畫，喜歡看棒球，當然也喜歡玩遊戲。

我小時候是超任盛行的時代，以前等到我爸爸下班之後，我和姐姐們總是吵著叫我爸玩遊戲給我們看。印象最深刻的是《阿拉丁》，一款需要講求操作的動作遊戲（現在想想真的是很硬派）。當時我怎麽玩怎麽死，完全抓不到訣竅，趕緊接手換我爸玩，頓時間阿拉丁就變成了一名超靈活的小夥子，像猴子一樣在市集亂竄，對他來說那些路上的敵人完全不是對手。

看著爸爸努力通關的身影，對當時還小的我來說真的是帥斃了！簡直就是英雄嘛！

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除了《阿拉丁》以外，《男兒當入樽》、《幽遊白書2 格鬥之章》《美少女戰士 Super S》也都是我們家常玩的遊戲，由此可見我爸真的挺愛動漫的（笑）。

以前跟姐姐玩《美少女戰士》的格鬥遊戲，這種拚輸贏的遊戲常常會玩到吵架，這時我爸就會適時的出現並居中協調，手足之間也比較不容易出現嫌隙。但不得不說，我姐格鬥遊戲真的強。

每次都被我姐打得落花流水，常常負氣吵架，爸爸就會介入居中協調。（遊戲擷圖）

E世代來臨，勇敢接觸新事物並鼓勵孩子向前探索

2000年迎接電子化世代，樂於接觸新事物的爸爸買了電腦回家，那時電腦裡裝著的是《大富翁3》《美少女夢工廠2》《三國志V 威力加強版》《明星志願》等遊戲；接下來的《仙劍奇俠傳95》《軒轅劍外傳楓之舞》《金庸群俠傳》奠定了我對武俠遊戲的喜愛。

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值得一提的是，他從來不會硬性限制我們幾點前就得關電腦，讓我們自由安排休閒活動的時間，放鬆卻不放縱。

對他來說，遊戲是現代人必備的娛樂，也並不認為打遊戲是浪費人生的事。除了孩子愛玩遊戲，他自己也買了一套高爾夫球的運動遊戲，將現實中的興趣延續到了虛擬世界裡。測風向、這洞適合幾號球桿、練習推桿，在遊戲中沙盤推演，不失為另一種樂趣。

除了孩子愛玩遊戲，他自己也買了一套高爾夫球的運動遊戲，將現實中的興趣延續到了虛擬世界裡。（Everybody's Golf遊戲圖片）

在百貨業擔任主管職，他深知數位化的趨勢與重要性，鼓勵我們利用課餘時間去上電腦課，學習Word、Excel及PowerPoint等文書處理工具，使我從小就開始學習這些電腦應用技巧，不僅獲益良多也十分受用。

尊重孩子興趣多元發展，不貶低、不數落

我們家以前的動畫、漫畫可不少，潛移默化之下變成一家三姐妹都很喜歡動漫文化。以前我姐很迷港漫跟拆信刀，我爸只要出差就會幫我姐帶一些回來；我喜歡網球王子，就幫我買一整套單行本，家族旅行去日本也會願意帶我們去安利美特（Animate）逛街買周邊。他十分尊重我們的喜好，也讓家人之間的相處模式就像朋友一樣自在舒適。

從遊戲公司再到遊戲編輯，能夠為自己喜歡的領域付出是一件很幸福的事。大學畢業後，原本就讀外語科系的我決定踏入遊戲業，當時獲得爸爸100%的大力支持。「遊戲業很不錯啊，可以去試一試！」他的一席話也鼓勵了我勇敢朝自己的所愛邁進。

爸爸從來不會硬性限制我們幾點前就得關電腦，讓我們自由安排休閒活動的時間，放鬆卻不放縱。（Photo by Juliane Liebermann on Unsplash）

別將遊戲污名化，它能帶來無限可能

「我給妳的愛寫在西元前 深埋在美索不達米亞平原。」以前歷史考卷經常拿歌手周杰倫《愛在西元前》的歌詞衍伸作為考題，這首歌的出現也幫助許多學生加深了對兩河文明的印象。

其實遊戲也有相同的概念，也有很多玩家是從遊玩《世紀帝國》的過程中學習到歷史與文化；透過《大航海時代》學習地理，了解各國城市以及商業模式。透過遊戲來學習，不僅能有效幫助記憶，也讓「學習」這件事不會總是感到乏味。

「遊戲」隨著時代也在持續進步，《Pokemon GO》透過AR讓玩家走出戶外，全民在公園齊抓寶的畫面更代表了玩遊戲是不分性別、年齡的；把「運動」打造成RPG冒險核心要素的Switch遊戲《健身環大冒險》在台灣造成搶購熱潮，也顛覆了大眾對遊戲的既定印象。

遊戲能帶來無限可能，我一直這麽相信著。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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