【CES2020】唔只PS5？傳Sony將同步公開PSVR2　二代將會升級…

近期互聯網上出現了一批有關Sony CES2020發佈會的傳聞，其中有關PS5的傳聞是最多的。就在今天，又有新的傳聞指出，Sony不僅僅要公開PS5的相關消息，還會公布PS VR的下一代產品。

新的傳聞表示，PS VR2將會同PS5一同發售，至於是不是會成為同捆產品還沒有確定。不過，也有分析人士表示，PS VR2儘快發佈的可能性微乎其微，Sony將會在PS5發佈的一年之後再推出PS VR2，這樣也不會讓購買PS5的消費者有過大的經濟壓力。

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根據此前傳言顯示，Sony正在研發虛擬現實設備PSVR的第二代產品，並已經註冊了相關專利。同時傳聞還提到，第二代PSVR將支持無線，售價將為250美元。

第二代PSVR將實現1440P分辨率、120Hz刷新率、220度視野範圍等參數。同時，新PSVR的內置電池可提供約5小時的遊玩時間。Sony希望，這款新的虛擬現實設備可以在明年同PlayStation 5一同發售。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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