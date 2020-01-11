著名劇情遊戲《To The Moon》Switch推出　探索記憶實現未完願望

遊戲開發兼發行商 X.D. Network 今（9）日宣布，以「人生的最後」為主題的劇情冒險遊戲《去月球》（To the Moon）Nintendo Switch 版將會在 1 月 16 日正式推出，售價為美金 11.99 元／日幣 1,200 元。所有服下載的遊戲皆支持繁體中文，官方同步公開 PC 版宣傳影片的重製版，讓玩家重新回憶起那個最美妙的故事。

《去月球》是一個描述兩個醫生藉由改變記憶，為彌留之際的人們完成他們人生最後願望的故事。舞台背景在不久之後的未來，透過最新的科技和記憶做連結，回顧患者的過去，發現他們未達成的心願並幫助他們實現。但這項技術的代價相當大，全新的人工記憶會取代病人真實的記憶，所以這項技術只能為病人實施。

+ 3 + 2

這次兩位醫生要為一名叫做約翰尼（Johnny）的老人實現他的夢想，順著時間的推移，關於老人過去記憶的片段將逐漸揭曉，才能找出為何老人想要實現這樣的願望，而他最後的心願居然是...去月球？綿密的劇情結合懷舊的像素畫風，搭配扣人心弦的音樂，讓玩家能夠沉浸在這個獨特的故事之中。

遊戲首發時將祭出 8 折優惠並維持兩週的時間，曾經受到 PC 版感動的玩家們不要錯過在 Switch 上重溫回憶的機會喔。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO