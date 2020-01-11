高達40週年 上映10部高清電影　Gundam迷日本過農曆年有節目

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【機動戰士高達40週年】日本自由行除了食玩買，你有試過入場看電影嗎？《機動戰士高達》近日將大批電影作品以超清巨型銀幕限定上映，包括原始三部曲、Z新劇場版三部曲、Wing EW 特別篇、Gundam The Origin、SEED SPII HD Remaster 等等！

TCX巨芒睇Zeta　我個芒大得罪你呀？首先1月10日起，會有《高達W EW 特別篇》、《Z高達A New Translation》三部曲，於TOHO Cinema 以「東寶TCX」Wall to Wall規格大銀幕播出，銀幕上下左右都沒有邊位，整幅牆由上下至左右滿滿的都是「星之鼓動」！（票價：1900日圓）

上映戲院：TOHO Cinema（全日本12間）包括　新宿、日本橋、仙台、ららぽーと富士見、ららぽーと船橋、柏、市原、赤池、梅田、 くずはモール、アミュプラザおおいた、 熊本サクラマチ。場次、地址連結DOLBY CINEMA 4K全景聲睇元祖只有同時備有DOLBY VISION 雙4K 高流明投映銀幕、杜比3D、DOLBY ATOMS全景聲的戲院，才能冠以「DOLBY CINEMA」之名。在這高級靚場看電影版《機動戰士高達 I．II．III》三部曲的高清版，實在是高達迷的宿願。（門票價：1800日圓．部份場次可能會再加價）

上映戲院：MOVIXさいたま（連結）、ミッドランドスクエアシネマ（連結）、梅田ブルク7（連結）、T・ジョイ博多（連結）、丸の内ピカデリー（連結

原來AEON有戲院ULTIRA（沒串錯字）是日本Aeon院線獨定的wall to wall 高清銀幕 + DOLBY ATOMS全景聲院線規格，將會上映安彥良和版《Gundam The Origin I．II》以及《機動戰士高達SEED Special Edition II 遙遠的破曉》。（門票：Origin 1500日圓 / SEED SP ii 1800日圓）。

上映戲院：全日本11間 Aeon Cinema：幕張新都心、シアタス調布、春日部、港北ニュータウン、名古屋茶屋、津南、和歌山、京都桂川、岡山、広島西風新都、徳島（場次及地址連結

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