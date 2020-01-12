京都舊任天堂辦公室改建為旅館　預定2021年開業Fans必去！

遊戲動漫
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喜歡任天堂遊戲的你，有想過有機會可以住進任天堂的本社嗎？很快就會有這種機會了，位於京都的舊任天堂本社將改建為旅館，預定2021年夏季開業。

現在任天堂以電子遊戲和遊戲主機業務為主軸，但其實任天堂早在1889年於京都創立，當時是製造及販售紙牌、花牌等玩具的公司，後來在山內溥的帶領下才轉型為遊戲公司。而今次要改建成旅館的也是任天堂仍然是的京都舊本社，建築物現時由任天堂創業者山內家族的資產管理公司「株式會社山內」擁有。

圖片來源：京都新聞

任天堂由山內房治郎創立，本社門牌上亦寫上山內任天堂。

任天堂舊本為位於京都五条通與七条通之間，乘坐京阪本線於「七条」站下車徒步不需5分鐘便可到達，屬京都市中心地帶，附近有東本願寺、鴨川、京都國立博物館等景點，不過該區主要仍是住宅區而非旅遊區。

是次改建計劃由日本的酒店及婚姻公司「株式會社 Plan・Do・See」負責，除了改建築外亦會增築新建築，將提供約20間客房及餐廳、酒吧、健身房與SPA等設施，預定於2021年夏季正式營業。

京都新聞訪問了於任天堂舊本社對面營業的女裝店店主，年屆80的店主表示「以前有很多女員工在這裡製作歌留多（花牌），傳發噹噹般的聲音」、「是棟有著厚重感又富氣派的建築物，能改建成旅館保留下來太好了」。

Plan・Do・See的官方發布

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