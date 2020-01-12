海外研製GAMEBOY三合一裝置Retron Jr.　HDMI輸出電視玩

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

（Instagram＠HyperKin）

GAMEBOY、GAMEBOY COLOR及GAMEBOY ADVANCED都是不少人的童年回憶，時移世易手提機時代已接近完結，變成手機遊戲時代。想回味的話也可能嫌畫面太細，那以下的裝置可能一次過幫到你：

2017時的愚人節設計，很大程度的也是試水溫（HyperKin）

美國遊戲硬件廠商HyperKin推出過不少遊戲配件、轉接器、手掣等等，在2017年的愚人節曾開玩笑的玩了個GAMEBOY三合一，插帶接駁電視玩的玩笑，不過反應熱烈索性真的研發，到了最近的CES正式公開這台名為Retron Jr.的裝置。

+2

此個像骰子的小型裝置，可在上方插入GB/GBC/GBA的遊戲帶，然後以HDMI輸出至電視，畫面亦會upscale至720p。此外裝置後方還設有舊式的三色線，想再懷舊一點可甚至可用來接上CRT電視玩。裝置使用USB-C插口供電，換句話說也可以用外置充電器提供電力，情況有點像迷你紅白機等裝置。裝置也提供一個超任設置般的手掣，在前方以USB線連接。能夠一台機玩回三代的 GAMEBOY帶的確是非常方便，不過 Retron Jr. 仍在研發中，未有確實的推出日期及價格。

《Persona 5 Scramble》女神異聞錄P5S　動作元素唔只無雙咁簡單
Left 4 Dead二戰版 《Zombie Army 4：Dead War》4人戰狂屍希特拉
人中之龍7 真人廣告好搞笑　舊角色真島吾朗等陸續參戰
京都舊任天堂辦公室改建為旅館　預定2021年開業Fans必去！
Pokemon《不可思議迷宮 救助隊DX》迷宮系列原點Switch高清復刻
GTA V Mod 高清移植 Vice City　回味80年代邁阿密
【Pokemon劍/盾】系列首出DLC！即睇眾多新精靈　即日可取小呆獸
著名劇情遊戲《To The Moon》Switch推出　探索記憶實現未完願望
2019年跨平台遊戲營收排名　免費手遊輕鬆大勝單機作哪款最強？
《BioHazard RE:3》生化危機3重製有新劇情　同梱對戰遊戲亦有趣
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。