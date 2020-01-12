海外研製GAMEBOY三合一裝置Retron Jr.　HDMI輸出電視玩

（Instagram＠HyperKin）

GAMEBOY、GAMEBOY COLOR及GAMEBOY ADVANCED都是不少人的童年回憶，時移世易手提機時代已接近完結，變成手機遊戲時代。想回味的話也可能嫌畫面太細，那以下的裝置可能一次過幫到你：

2017時的愚人節設計，很大程度的也是試水溫（HyperKin）

美國遊戲硬件廠商HyperKin推出過不少遊戲配件、轉接器、手掣等等，在2017年的愚人節曾開玩笑的玩了個GAMEBOY三合一，插帶接駁電視玩的玩笑，不過反應熱烈索性真的研發，到了最近的CES正式公開這台名為Retron Jr.的裝置。

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此個像骰子的小型裝置，可在上方插入GB/GBC/GBA的遊戲帶，然後以HDMI輸出至電視，畫面亦會upscale至720p。此外裝置後方還設有舊式的三色線，想再懷舊一點可甚至可用來接上CRT電視玩。裝置使用USB-C插口供電，換句話說也可以用外置充電器提供電力，情況有點像迷你紅白機等裝置。裝置也提供一個超任設置般的手掣，在前方以USB線連接。能夠一台機玩回三代的 GAMEBOY帶的確是非常方便，不過 Retron Jr. 仍在研發中，未有確實的推出日期及價格。