Nintendo Switch Online免費玩《火焰之紋章無雙》：一周爆機挑戰

Switch 線上遊玩需要玩家成為付費會員，不過 Nintendo Switch Online 的服務推出時已受玩家批評，指會員的免費遊戲只有紅白機時代的舊 Game，不似 PSN 和 Xbox Live 大方。Nintendo（任天堂）公開下周將開放《火焰之紋章無雙》（《Fire Emblem 無雙》／《聖火降魔錄無雙》）供會員免費遊玩。

免費玩《火焰之紋章無雙》（《Fire Emblem 無雙》）

Nintendo 舉行名為「試玩同樂會」的活動，只要是 Nintendo Switch Online 會員，就可以在 1 月 20 日（12:00）— 1 月 26 日（18:00）期間，不限次數﹑不限時數，甚至可以爆機遊玩《火焰之紋章無雙》（《Fire Emblem 無雙》）。

Nintendo Switch Online 會員在上述期間，只要進入 Nintendo eShop，找出《Fire Emblem 無雙》，頁面上方會顯示「試玩同樂會」的下載按鈕，點擊下載即可遊玩。

（官方圖片）

（官方圖片）

免費遊玩限制

作為難得的大作免費下載活動，《火焰之紋章無雙》的免費遊玩時間只有一星期，和其他兩間遊戲主機廠的會員免費遊戲相比，的確時限短了一點，雖然一星期爆機也是可以的。Nintendo 同時也推出遊戲優惠，在 1 月 20 日— 2 月 2 日，可以 6 折入手《火焰之紋章無雙》和 DLC 組合包，如果真的沒時間爆機，或者這個優惠更適合你。

▼▼放大下圖睇 Nintendo Switch Online 會員細節▼▼

+ 10 + 9 + 8

資料來源：Nintendo