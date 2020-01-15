【Free Tweety 翠兒搪膠】Tik ka from East 令黃雀昇華變神鳥

遊戲動漫
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本地設計師Tik ka from East 同度跟SOAP 及華納樂一通合作，將金絲雀翠兒（現時華納的官方名為崔弟）昇華為一隻東方色彩濃厚的「神鳥」，姿勢安然如坐蟬。

【Free Tweety 自在崔弟 翠兒搪膠】

小時候長輩教落，香港取勝之處在於中西文化通通照吃不誤、融匯貫通，香港本地藝術家Tik Ka From East就深明此道，中國神兵佛像 fusion 復仇者、星戰、異型；華納阿寶＆翠兒（Sylvester and Tweety）化身中式石獅子，創作上沒有半點包袱，才能玩得自在。

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這套Tik Ka from East x Soap Studio x華納樂一通的新作，名為Free Tweety (自在崔弟／自在翠兒)，翠兒在「雀籠」中，但姿勢卻安然如坐蟬，羽毛化成袈裟，雙眼中的瞳孔雖為「銅錢形」，卻能看破塵世，而figure中的「黃色金剛圈」，亦用上真正電鍍金屬製成，令搪膠玩具都忽然帶點玄學味和層次。

Tik ka又跟筆者說：「我其實都喜歡搪膠玩具，但它們用色多數都非常搶眼鮮豔，如果不是儲一大埋，單單擺放一兩隻在家中，會有點格格不入，所以我的作品反過來在用色上想跟家居融為一體，比如阿寶＆翠兒、Tom ＆ Jerry就一雙石灰色的中式石獅子，今次翠兒的用色都不用牠標準的鮮黃，試試一種比較柔和的淺黃色。」

Tik ka from East 正在製作Free Tweety 的灰辦。

筆者也很欣賞華納能接納Tikka大破大立的二創、Soap Studio又敢去投資生產一些非主流的figure公仔，迪嘉是一個非常本土的設計人，雖然幾百隻搪膠不需要去到賣樓才有資本開發，但挑戰非傳統風格搪膠的創意，值得玩家支持。Free Tweety 訂購網頁

$980 (限郵寄／未包連運費)
高度 : 約24.5cm／材質 : 樹脂及金屬環 限300隻，首100件將於1月20日前出貨，及後預計於2月底出貨。限量發售300件，售完即止！

每個Free Tweety 自在崔弟，底座都有獨立號碼，並會附上Tik Ka from East親筆簽名的編號證書 ! 

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