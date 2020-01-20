Minecraft神人花N年砌出超像真東京夜景！完美還原東京鐵塔等地標

【Minecraft達人獻技神還原東京全夜景超級誇張】歐美有好多Minecraft發燒友花費巨大心血「揼石仔」砌出令人匪夷所思的超宏偉景觀。Twitter近日都有位超級日本勁人將東京著名地標如東京鐵塔、六本木之丘（六本木新城）森大樓等用Minecraft方塊重現，更砌出一幅超像真、神還原、勁誇張的東京夜景照？

Minecraft表面上是方方塊塊的粗糙世界，但基於一切都以方塊製造，玩家可以更簡便精準地建構物件，不少創意和毅力非凡的狂人建築出大量令人嘆為觀止的景觀。遊戲推出時日不淺，玩家創造力也不斷進步。

Youtuber「The Floo Network」於Minecraft重現《哈利波特》知名場景（點擊放大圖片細睇詳情）：

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打了Minecraft 6年的達人級玩家Kein（Twitter@keinkandy）平日在遊戲來以立體方塊重現東京的城市街景和著名的地標建築物。他的目標是以Mindcraft立體磚頭還原東京都。以下是他的部份作品（點擊放大圖片細睇詳情）：

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有着6年Minecraft機齡的達人級玩家Kein也搭建夜晚中的東京都建築（點擊放大圖片細睇詳情）：

要完全用Mindcraft立體方磚石仔建立他熱愛的東京港區街景立體模型，當然很花時間，保守估計也要數十年。神人Kein就用了一個較折衷但一樣勁到黐線的方法，竟用Minecraft方塊砌出一幅東京全幅夜景寫真出來！即睇有幾癲！（點擊放大圖片細睇詳情）：

用高清相機拍風景照，要影得靚當然講究技巧，但器材來講市面上已經有好多數碼相機同智能手機做到。用Pixel Art像素藝術手法、以Minecraft方塊砌出超擬真平面點陣的東京夜景照，是能人所不能。Kein的東京夜景吸引逾17萬人讚好同5萬多人轉推，有人以為是他的攝影作品再經像素化後期製作。但得悉真相後都佩服到五體投地。

好多網民都覺勁到爆廠，難以置信（點擊放大圖片細睇詳情）：

用「揼石仔」形容這張東京夜景點陣圖的製作，絕不誇張。無錯，此圖的藍本的確是照片，但逐小砌成的過程，少點心機都不成事。據講Kein把原先夜景照載入專門程式中，取得設計草圖，再按此設計圖，一粒粒地把遊戲方塊放上指定位置（點擊放大圖片細睇詳情）：

Kein的配色仔細到極點，他日日利用搭車返工放工的通勤時間、耗時兩年半左右完成這張波瀾壯闊的巨作。在Minecraft內的遊戲空間板圖，此巨型地非點陣作品微觀是這樣的（點擊放大圖片細睇詳情）：

想睇更多勁Minecraft模型可以追隨Kein的Twitter。當然28位Minecraft玩家以《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）「夜城（Night City）」設計為靈感合力的打造的「Cyberpunk Project」絕不可錯過（點擊放大圖片細睇詳情）：

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