《龍珠Z：格古洛》正式推出！體驗悟空、比達、悟飯等精彩故事

遊戲動漫
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日本 Cyber Connect 2 開發，Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）自 2020 年 1 月 16 日即日起在 PS4／Xbox One 等平台推出，繁體中文版也與日本同步推出，以鳥山明人氣動漫《龍珠》為題材的悟空體驗動作 RPG《龍珠Z：格古洛》（Dragon Ball Z Kakarot／ドラゴンボールZ カカロット），隨遊戲自即日起正式上市，官方也特地公開最新的上市預告影片讓玩家們欣賞。

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本作為一款讓玩家們化身為孫悟空，來享受鳥山明老師人氣大作《龍珠Z》劇情故事的悟空體驗動作 RPG。同時在遊戲裡，為了讓玩家們能對整個《龍珠Z》故事更加了解，因此除了孫悟空之外，還將會開放比達、笛子魔童、悟飯等角色的交叉使用，來讓玩家們確認當悟空正在為了拯救世界進行修業時，其他的夥伴們所發生的各種劇情故事，讓玩家們可以藉此來探索《龍珠Z》的世界，並與夥伴們進行交流，學習各種技能，打造玩家自己全新的悟空冒險體驗！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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