【PS4 攻略】《七龍珠Z 卡卡洛特》：早期心得 料理與採集篇

PS4遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》已經推出，以動漫改編遊戲來說本作算是可以一玩，以下附上和料理及採集有關的早期心得。

料理系統·只要食飯就能變強的世界

《七龍珠Z 卡卡洛特》中料理是相當重要的一環：收集足夠食材後即可在營火、城鎮的料理亭或家中（找琪琪）製作料理。料理有兩個效果，一個是限時內提升玩家能力（等如魔物獵人的貓飯），另一個則是永久提升角色的能力值（HP、攻擊力等），而最重要的是經料理提升的能力沒有上限，亦即玩家可以無限強化自身能力，食得越多能力越強。

「附加數值」就是角色食用料理後求久提升的能力

雖說可以無限提升，但是早期的料理提升效果非常低（只加1點攻擊之類），隨著主線推進就會開放更多高級食譜、食材，更重要是可以找悟空老婆琪琪（港名芝芝，接下來攻略文都會沿用遊戲內中文譯名）製作套餐，套餐由幾道料理組成，不論是限時Buff效果還是永久提升能力都比普通料理強數倍以上。

因此早期不用花太多時間收集食材和做料理，優先打主線（食材順道收集一下便可），等遊戲完成一定進度後，再大量製作能大幅提升能力的套餐，更有效率。

+ 3 + 2

地圖採集．重點收集「Z珠」「D獎牌」

在地圖上可以收集到的材料主要有食材、礦石、零件和Z珠，同樣是隨著劇情推進才較易找到較高級（2~3星）的食材和礦石，早期不用太糾結於採集上（就算一直到處搜集也只能找到1星材料）。倒是Z珠可以勤力多收集一點，因為學技能需要的Z珠真的非常多，而戰鬥報酬給的Z珠十分有限，飛過見到就盡量收集吧。

一開始地圖不會記載所有採集點（需要在情報商人處購買），可多利用L1感知氣尋找素材。

除了學技能用的D獎牌和提升NPC親密度的禮物外，一般地圖食材、素材和Z玉都是自動撿拾集，收集時毋須慢慢用走的，只要以噴射飛行掠過果林和地面，便可自動撿起經過之處的所有素材，省時又快捷。

D獎牌也要勤力收集，因為是學習新技能時要用到的素材；不過D獎牌的圖示會發光很顯眼，用L1感應氣時更是很遠處已可看到。正常遊玩時見到就撿也不會不夠用。

初心者小心「狂敵」！要注意是遊戲很早期就會出現一些「狂敵」，這些狂敵均為29~31等，以早期玩家的能力是絕對無法應付，而遊戲也很討厭的沒有逃離戰鬥的方法，如果被這些強敵發現進入戰鬥的話就等如Game over要讀檔從來；所以早期在有強敵的地區探索時記得小心。