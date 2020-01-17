【PS4 攻略】《七龍珠Z 卡卡洛特》攻略：早期心得 戰鬥篇

【攻略】PS4遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》已經推出，以動漫改編遊戲來說本作算是可以一玩，以下為和戰鬥有關的早期心得。

不是無腦按鍵就能獲勝

固然《七龍珠Z 卡卡洛特》不算太難玩，但也不要以為只是隨便亂按按鈕就能過關，當遇上比達之後的強敵，個個都會把你打得滿地找牙……基本操作和攻擊模式請看遊戲內教學或以下截圖，接著講一些戰鬥心得：

遊戲的主要攻擊有格鬥（圓圈）、氣彈（正方）和必殺技3種，其中氣彈攻擊力低又難命中；因此戰鬥的基本都是以連續閃避/噴射飛行縮短距離後進行格鬥攻擊。部份攻擊可以相互派生打出不同連段，熟習以下基本連招可令戰鬥更順暢：

‧格鬥頭4段 -> 格鬥類必殺技（如腹擊等） ‧格鬥最後一段 -> 任何必殺技 ‧格鬥->氣彈->氣功類必殺技（龜波氣功、魔貫光殺炮等）

格鬥全套再放龜波是簡單又實用的連技，唯一要注意放波時全程不能移動，敵人多於一個時就會被偷打。

注意格鬥最後段雖然可派生任何必殺技，但因為格鬥最後一段會擊飛對手，派生絕大部份近距離必殺技都會落空，因此還是接龜波氣功最穩陣。除非對手背後有牆，又或是離地面不遠的話而玩家又位於對方頭頂的話，便可打完整套格鬥將對方擊飛至牆上再用格鬥類必殺技追擊，打出很高的傷害。當然什麼距離才能做出這類連段就要自己花點時間摸索。

除了自己操控的角色外，隊伍中也會有支援角色，支援角色會自律行動（如追擊敵人或幫玩家回復HP等），亦可用指令R1+圓圈/正方/三角/交叉來發動必殺技（可以3個人一起放龜波氣功！）。支援必殺技有冷卻時間，但是每次使用都會累積氣力，儲滿氣力就可用R1+L1施放必中的合體必殺技。

隨著劇情發展，玩家可獲得鬥氣全開，頭像右邊的氣力計儲滿後按實三角發動，發動後攻防值提升，而且更多攻擊可以互相派生。由於鬥氣全開累積的速度很快，因此不用刻意節省，除非一兩下就打完的小嘍囉，面對強敵時一儲滿就拿來用吧。

「回合制」動作遊戲 需要適時閃避

雖然玩家的動作很快可不停攻擊，但玩家連續命中對手時，除了有機會被對方以氣爆彈開外，對方也會使出儲力攻擊（全身發出紅氣）；儲力時敵人全程霸體，基本上無法打斷（除非已接近暈眩）；儲氣完成後會對玩家發動高傷害攻擊，如被打中很大機會暈眩，接下來就會被再打一波。

見到紅氣就不要勉強

大部份強力攻擊都有方向提示，可及早應對

因此見到紅氣時最好先後退，想萬無一失的話按R2即可擋住，若藝高人膽大可看準時間閃避再反擊。亦因此可以說《龍珠 卡卡洛特》是個「回合制」動作遊戲，不能無限進攻，需要先躲過敵方反擊才能繼續進攻。

既然是龍珠遊戲，對方當然也會用氣攻攻擊（如天津飯的氣功砲等），發動前會有紅色色框提示範圍，可提早閃避或檔格後以瞬身（L2+X）閃到敵方背後反擊（但需要消耗大量氣）。如果想重現龍珠名場面也可以「鬥波」：敵我雙方同時施放氣功必殺技就會進入「鬥波」，鬥嬴可對敵人造成大量傷害。