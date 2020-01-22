PS4 足球小將 RISE OF NEW CHAMPIONS 新作！華麗射門技似手遊？

【突發】Bandai 突然公布將在 2020 年內，在 PS4 和 Switch 上推出《足球小將》家用機遊戲《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》。先行在 YouTube 上載首段遊戲預告，以及遊戲官網，一起看看時隔多年的《足球小將》家用機遊戲會為玩家帶來什麼驚喜。

《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》

《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》是距大約 10 年時間，終於在家用機上推出的《足球小將》遊戲。目前看遊戲的預告得知，新作把時間線定在《足球小將》世少篇前後，即主角們組成的青年日本隊出戰「Junior Youth World Challenge」。

《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》將在 2020 年登陸 PS4 和 Switch（官網截圖）

衝力射球！（官方預告片截圖）

由於這個時間線，玩家不只會在《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》看到戴志偉（大空翼）﹑日向小志強（日向小次郎）﹑麥泰來（岬太郎），來自其他國家的好手都將會在遊戲中登場，包括史奈達（德國）﹑迪亞斯（阿根廷）等。換言之，玩家在遊戲內操縱的《足球小將》角色，都已經掌握了個人主要的「絕技」。加上，遊戲支援最多 4 人離線遊玩，《足球小將》粉絲應該會非常滿足。

▼▼放大下圖看新作畫面！每招絕技都好型！▼▼

+ 16 + 15 + 14

玩法是最大擔憂？

《足球小將》遊戲近年都主打手機上，要說最近的回憶，可能是 PS2 年代的《足球小將 黃金世代的挑戰》。官方指，《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》將會是一隻足球動作遊戲，以及加入大量高質素的動畫。筆者估計，新作應該也會和 PS2 時的玩差不多，玩家可以簡單控制角色的走位，當球員接觸／玩家決定傳球和射門時，就會插入動畫交代，以及選擇「必殺技」。目前看來，如要追求像《FIFA》般足球遊戲體驗，應該仍有難道，新作應該也是粉絲向和看主角出技的動畫為主。

筆者在 YouTube 找到一段《足球小將 黃金世代的挑戰》的遊玩影片，可以作為參考看看，有多少讀者也曾玩過呢？

《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》官網