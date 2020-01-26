2020年十大期待遊戲有2隻已搶先推出　亦有幾隻宣布延期……

遊戲動漫
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新的一年來臨啦！今年的遊戲業的重磅消息可不少，除了有許多大作即將在上半年推出以外，望穿秋水、等待以久的 PS5、Xbox 新主機 Xbox Series X 也預計於年底發售！

不過在新世代主機推出以前，今年究竟還有什麼遊戲好玩呢？以下盤點了十款 2020 年值得期待的十款遊戲，讓我們一起看看：（按預計推出時序）

1. PS4《人中之龍 7 光與闇的去向》- 發售日：2020-01-16

人中之龍系列花了六部的篇幅將那個男人「桐生一馬」故事告一段落以後，七代改用新主角「春日一番」展開全新的熱血篇章。原本大家熟悉的人龍是採即時戰鬥動作模式，為了強調同伴的重要性，七代揮別了原本的戰鬥系統，改用 RPG 回合指令機制，和夥伴們攜手作戰！

雖然戰鬥風格改變，但遊戲的本質卻是不變！遊戲內依然會有各種爆笑支線和小遊戲（柏青哥、賽車），還有激似Pokemon的「小混混圖鑑」，打倒各地的小混混來挑戰全圖鑑制霸吧～

2. PC／PS4《三國志 14》- 預計發售日：2020-01-16

睽違四年，日本光榮開發的《三國志》系列最新作品《三國志 14》也即將發售啦！說到策略、模擬的代表，《三國志》系列絕對是經典之作。

《三國志 14》有別於前面幾代的創新，本次的遊戲特色採用「 1 張地圖君主制」，得土地者得天下。為了成就霸業，各位君主們可要絞盡腦汁、運籌帷幄，招攬賢士納入麾下，一統江山絕對指日可待。

▼▼▼即睇2-12月仲有邊8隻超期待遊戲▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：大作連發，2020 年值得期待的「10 款遊戲」大盤點！】

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