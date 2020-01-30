《ONE PIECE 海賊王》推出真人版劇集！Netflix 操刀公開首季集數

遊戲動漫
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雖然今年日本漫畫銷售量被《鬼滅之刃》超過，但要說近十年（可能更長時間）No.1 的漫畫，《ONE PIECE 海賊王》絕對無出其右。今日（30 日）尾田榮一郎再為粉絲們帶來驚喜，把《ONE PIECE 海賊王》帶到電視上，將和 Netflix 合作推出真人版連續劇。

20 周年的承諾

早在 2017 年《ONE PIECE 海賊王》誕生 20 周年的日子，於「ONE PIECE LIVE ATTRACTION」的活動上，《週刊少年 Jump》總編輯中野博之已宣佈《ONE PIECE 海賊王》將會開拍真人版連續劇，並公開將由《Prison Break》導演 Marty Adelstein 操刀。粉絲們等了三年的真人版電視連續劇，終於都有進一步的消息。

（Twitter @WSJ_manga 圖片）

尾田證實《ONE PIECE 海賊王》真人版劇集消息！

在 Twitter 上流傳一張尾田榮一郎畫的宣傳圖，圖中最下的「Eiichiro Oda 」簽名也是有力的 fact check 證據。圖中指出，《ONE PIECE 海賊王》的真人連續劇將由 Netflix 參與製作和上架，而且第一季將會推出十集。不久後，Netflix 官方網也公開有關的消息，更宣佈由尾田榮一郎親自擔當執行監制，同時找來真人版《Cowboy Bebop》的製作公司 Tomorrow Studio 合作。班底全是知名製作人，而且強調故事會基於原作，因此粉絲們在劇情上大可放心。

選角問題：會用外國人扮路飛？

目前仍未公開《ONE PIECE 海賊王》真人連續劇的選角情況，相信粉絲們最擔心的就是演員和漫畫中的角色感覺相差太遠。不少日本動漫改篇成真人版都會出現這個通病，更甚是放到日本以外的地方製作，角色由歐美演員扮演、感覺格格不入（雖然洋人扮奈美身材有保證），已經有很多知名動漫真人版葬生於荷里活。加上《ONE PIECE 海賊王》有大量的戰鬥畫面，真人版要還原的難度亦非常高，希望到時的作品能不負《ONE PIECE 海賊王》和 Netflix 的名聲。

▼▼Netflix 會參考日本真人版廣告的選角嗎？▼▼

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資料來源：Netflix

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