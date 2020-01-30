《ONE PIECE 海賊王》推出真人版劇集！Netflix 操刀公開首季集數

雖然今年日本漫畫銷售量被《鬼滅之刃》超過，但要說近十年（可能更長時間）No.1 的漫畫，《ONE PIECE 海賊王》絕對無出其右。今日（30 日）尾田榮一郎再為粉絲們帶來驚喜，把《ONE PIECE 海賊王》帶到電視上，將和 Netflix 合作推出真人版連續劇。

20 周年的承諾

早在 2017 年《ONE PIECE 海賊王》誕生 20 周年的日子，於「ONE PIECE LIVE ATTRACTION」的活動上，《週刊少年 Jump》總編輯中野博之已宣佈《ONE PIECE 海賊王》將會開拍真人版連續劇，並公開將由《Prison Break》導演 Marty Adelstein 操刀。粉絲們等了三年的真人版電視連續劇，終於都有進一步的消息。

（Twitter @WSJ_manga 圖片）

尾田證實《ONE PIECE 海賊王》真人版劇集消息！

在 Twitter 上流傳一張尾田榮一郎畫的宣傳圖，圖中最下的「Eiichiro Oda 」簽名也是有力的 fact check 證據。圖中指出，《ONE PIECE 海賊王》的真人連續劇將由 Netflix 參與製作和上架，而且第一季將會推出十集。不久後，Netflix 官方網也公開有關的消息，更宣佈由尾田榮一郎親自擔當執行監制，同時找來真人版《Cowboy Bebop》的製作公司 Tomorrow Studio 合作。班底全是知名製作人，而且強調故事會基於原作，因此粉絲們在劇情上大可放心。

選角問題：會用外國人扮路飛？

目前仍未公開《ONE PIECE 海賊王》真人連續劇的選角情況，相信粉絲們最擔心的就是演員和漫畫中的角色感覺相差太遠。不少日本動漫改篇成真人版都會出現這個通病，更甚是放到日本以外的地方製作，角色由歐美演員扮演、感覺格格不入（雖然洋人扮奈美身材有保證），已經有很多知名動漫真人版葬生於荷里活。加上《ONE PIECE 海賊王》有大量的戰鬥畫面，真人版要還原的難度亦非常高，希望到時的作品能不負《ONE PIECE 海賊王》和 Netflix 的名聲。

▼▼Netflix 會參考日本真人版廣告的選角嗎？▼▼

+ 6 + 5 + 4

資料來源：Netflix