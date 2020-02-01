PlayStation PS Plus 2月開倉免費派Game PS4生化奇兵、模擬市民4

【PS Plus 免費下載遊戲 二月 】PlayStation旗下遊戲網絡服務PlayStation Plus，每個月都提供部分遊戲免費下載，於會籍仍然生效期內免費遊玩，自上月免費任玩《Uncharted：The Nathan Drake's Collection》、《Goat Simulator》及《國夫君世界 經典收藏版》後，2020年2月將推出包括FPS大作、PSVR射擊作品及經典合家歡模擬遊戲免費玩！

《生化奇兵合集》結集Take Two三套《Bioshock》作品，連同下載內容齊發 【PlayStation】

首先必定下載的是《生化奇兵合集》 （Bioshock the Collection），由《生化奇兵》1、2集及「無限之城」（~Infinite） 組成的第一身射擊遊戲重製「三部曲」，在PS4上重回單人模式中的狂喜之城和哥倫比亞及天空之城外，亦包括歷來推出過的下載內容，是這次開放免費下載遊戲的首選，透過改變自己的DNA成為最強生物武器，對付同為變種生物的敵人。

模擬市民4 曾是PC上最受歡迎的消閒作品，移植PlayStation【EA Games】

《模擬市民4》 （The Sims 4）是EA推出的模擬系列中最受歡迎作品，玩家可自由設定一個角色，年齡、性別、身高、體重、外表等全由玩家設計，面對他的人生，玩家以上帝視角完全掌控他的生命歷程、交朋結友、工作玩樂等的人生際遇，同時得到報酬去建設角色的家居及添置設備，想角色有一個怎樣的人生由玩家決定。遊戲由PC版移植PS4，操控上雖然較為重覆，但不失為當大家留在家時的消閒作品。

VR專用《Firewall Zero Hour》臨場感十足的虛擬實境戰爭FPS【PlayStation】

另外就是PSVR獨佔的FPS虛擬實境射擊遊戲《Firewall Zero Hour》，須配合PSVR專用Aim Controller遊玩，戴上PSVR頭戴裝置後，玩家化身特種部隊成員，與AI玩家合作殲滅敵人，在VR世界中的臨場感尤其刺激，亦是少有以現代戰爭為主題的VR遊戲。

以上遊戲將於 2020年2月4日起，透過PlayStation Store（網站及 PS4內置app）發放下載，經連結進入PlayStation Store後留意是否免費下載才按購買鍵！以下提供免費遊戲購買步驟。

▼▼PS Plus會員購買免費遊戲過程【點圖放大睇】▼▼