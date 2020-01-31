任天堂推超靚《動物之森》主題Switch　價錢有驚喜粉絲必買？

【Nintendo任天堂Switch主機動物之森主題】人氣模擬小社區「動物之森（Animal Crossing）」將於3月20日在Switch推出新作「Animal Crossing：New Horizons（集合！動物之森／集合啦！動物森友會／あつまれどうぶつの森）」，任天堂亦會推出「動物之森」主題主機及配件炒熱氣氛，而且「靚到核爆」。

每逢有人氣大作推出，任天堂都會推出配合遊戲的特別版主機，今次亦不例外，製作了「動物之森」主題主機。

「動物之森」主題Switch左右兩個手掣以藍色和綠色為主，令人感受到大自然的氣息，而主機背面、底座機套都經過特別設計，配成一套玩「動物之森」代入感大大提高。

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「動物之森」主題Switch將於3月13日推出，比遊戲早一星期，售價299.99美元（約2330港幣）。筆者個人感覺，今次「動物之森」主題Switch，可謂近年最靚主機，而且價錢與現時普通版Switch差不多（2340元），絕對值得入手，fans們更不要錯過。

「集合！動物之森」移居無人島建新家 同動物做朋友

（任天堂）

「集合！動物之森」是模擬小社區遊戲，今次首次支援繁體中文，並且可以同主機4人遊玩。

「集合！動物之森」舞台是無人島，玩家參加由「Nook Inc.」策劃的「無人島移居套餐計畫」，在島上開始新生活，包括在沙灘悠然自得地度過，或周圍探索等，還可以與動物做朋友，收集物資打造全新家居。

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「集合！動物之森」將於3月20日發售，先看看介紹影片吧↓↓↓