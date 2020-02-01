【人中之龍7攻略】全職業最強武器資料、強化材料取得方法

《人中之龍7》遊戲內共有19種職業（不計DLC的惡魔/大姊頭），每種職業的最強武器都是經由「浪漫製作所」，由最低階的武器強化至最終階段製成。各職武的強化素材都林林總總，很多素材卡住了可能不知哪裡找到，以下就提供整合攻略：

要製作最強武器首先要賺2000多萬投資好工場，可玩經營/打最終千禧塔賺錢

製作最強武器的幾個重點：

—需要持有指定的低階武器作原材料 —原材料可經由銀箱及指定方法取得，很多時不止一把 —需投資浪漫製作所至LV4最終階 (10+100+2000萬) —每把武器需要強化9次才到最終階 —強化過程中需要各類寶石、原石、昆蟲等素材，不同武器不同 —最終階段強化，需要該職第二強武器作為材料 —最終階段強化，需要「淺田涼喉錠的空罐」

首先看看各職最強武器的附加能力、數值資料：

+ 15 + 14 + 13

接下來逐部看看，最強武器的強化所需素材整合：

一般木材、布、鐵、鉛、鋼、玻璃、塑膠、皮革等可直接在濱北公園車店購買，大手買便可

石頭類：

奇怪的石頭：濱北公園/神室町/鬥技場等地打暴露狂系取得

不可思議的石頭：濱北公園/神室町/鬥技場等地打暴露狂系取得

金屬類：

高密度重金屬：蒼天堀鬥技場11層追加報酬

銀塊：蒼天堀鬥技場12層追加報酬

金塊：蒼天堀鬥技場13層追加報酬

珠寶類：

珍珠：蒼天堀鬥技場14層追加報酬

白金原石：蒼天堀鬥技場16層追加報酬

紅寶石原石：蒼天堀鬥技場17層追加報酬

藍寶石原石：蒼天堀鬥技場18層追加報酬

鑽石原石：蒼天堀鬥技場19層追加報酬

昆蟲類：

蛾/蝴蝶/蜘蛛/蠍子/蟬蛻的殼/鍬形蟲/蜂巢/小強：濱北公園隨機/檢空罐店交換

銀螳螂：濱北公園隨機/將棋pts交換

銀蛾：濱北公園隨機/下水道賭場交換

銀蝴蝶：濱北公園隨機/下水道賭場交換

金蝴蝶：濱北公園隨機/蒼天堀鬥技場2層追加報酬

金蜘蛛：濱北公園隨機/蒼天堀鬥技場6層追加報酬

金蠍子：濱北公園隨機/蒼天堀鬥技場7層追加報酬

金蜻蜓：濱北公園隨機/蒼天堀鬥技場8層追加報酬

金鍬形蟲：濱北公園隨機/蒼天堀鬥技場9層追加報酬

道具類：

花王 ATTACK ZERO：Welcome藥局購買

施敏打硬 Super-X：Welcome藥局購買

淺田涼喉錠的空罐：蒼天堀鬥技場21/23/25/27層追加報酬

各種原石經常不足，要多點刷16~19層

此外，部份寶石原石、金塊、金昆蟲等在最終千禧塔也會隨機取得

全職業最強武器強化原材料取得（部份可從銀箱取得）：

勇者 自稱勇者的球棒：第四章主線入手

街友 粗糙手杖：浪漫大街LOVE MAGIC購入

刑警 碳纖維警棍：星龍會前方小道銀箱

小媽媽桑 休閒手提包：小酒館街流行衣飾館購入

殺手 機關手套：廁所博弈場500籌碼交換

黑手黨 高手青龍刀：中華街開心特產店購入

事務員 耐用美工刀：寇汨殊基地銀箱

保鑣 無銘刀：將棋500分交換

男公關 氣泡餐酒：下水道賭場50木牌交換

舞者 紅色踝鍊：棒球打擊中心500pts交換

拆解專家 生鏽鎚子：棒球打擊中心1000pts交換

街頭音樂家 古典吉他：檢空罐店3000pts交換

廚師 木製鍋鏟：飛龍賽車100圈圈交換

保安警察 防彈盾牌：下水道賭場500木牌交換

占卜師 不明石球：下水道賭場300木牌交換

偶像 漂亮麥克風：飛龍賽車200圈圈交換

公關小姐 棉製隨身包：打工英雄總公司1樓銀箱

發牌員 塔羅牌：廁所博弈場500籌碼交換

夜店女王 虐待狂之鞭：浪漫大街LOVE MAGIC購入

各職第二強武器素材取得：

遊戲次強的職業武器，部份可以直接在神室町右下方的Le Marche以1000萬購入，而部份職業就沒有。有極小部份則是從另一途徑首次取得後，才會在Le Marche販賣。因為每把1000萬也頗貴，可以的話從另一途徑取得可節省不少資金。相反，超麻煩的小遊戲例如檢空罐的優美隨身包、打棒球的名鎚碎星，直接買下可節省大量時間。

可以在神室町 Le Marche 直接買，不過並非所有職業有

勇者 龍魂球棒：神室町Le Marche購入/蒼天堀鬥技場30過關報酬

街友 五德錫杖：神室町Le Marche購入/蒼天堀鬥技場25層過關報酬

刑警 神力棍：神室町Le Marche購入/蒼天堀鬥技場20層過關報酬

小媽媽桑 鉛錘手提包：神室町Le Marche購入/蒼天堀鬥技場15層過關報酬

殺手 龍之鐵拳：神室町Le Marche購入/蒼天堀鬥技場10層過關報酬

黑手黨 劉家青龍刀：神室町Le Marche購入

事務員 特殊陶瓷美工刀：打工英雄階級提升至幹部英雄，回總公司交談

保鑣 名刀櫻吹雪：神室町Le Marche購入/東城會徵章50個交換

男公關 PRESTIGE：蒼天堀鬥技場15層追加報酬

舞者 節奏踝鍊：蒼天堀鬥技場22層追加報酬

拆解專家 名鎚碎星：神室町Le Marche購入/棒球打擊中心30000pts交換

街頭音樂家 暴力吉他：蒼天堀鬥技場20層追加報酬

廚師 大馬士革鋼湯勺：神室町Le Marche購入/蒼天堀鬥技場10層追加報酬

保安警察 完全防護盾牌：神室町Le Marche購入/將棋150000pts交換

占卜師 純金球：神室町Le Marche購入/下水道賭場10萬木牌交換

偶像 復興麥克風：蒼天堀鬥技場24層追加報酬

公關小姐 優美隨身包：神室町Le Marche購入/檢空罐店500000pts交換

發牌員 皇家鬼牌：神室町Le Marche購入/廁所博弈場100000籌碼交換

夜店女王 電氣鞭子：蒼天堀鬥技場26層追加報酬