Torchlight III改為買斷制無商城上Steam　網民玩家勁派2萬個讚好

還記得我們報導過的Diablo式ARPG遊戲《Torchlight》（火炬之光）嗎？即將推出系列最新作《Torchlight Frontier》迎來一些重大改變，而這些改動可說是狠狠打了近來很多表現不濟的3A大廠的臉。

《Torchlight Frontier》創作人兼遊戲總監Max Schaffer早前在Youtube發布影片，指因應早前舉行的封閉測試中收到不少回饋，於是將會對遊戲作一系列改動。

首先是遊戲將正式易名為《Torchlight III》，同時本來以網路遊戲為基準開發的模式將改為買斷制度在Steam上架，亦即玩家只要付費一次購入遊戲就可享受所有遊戲內容，同時亦移除了現金商城。另外亦因玩家回饋而調整了許多角色、敵人、地圖等遊戲內容。簡言之就是遊戲現在變成了一個買斷制、無商城、可經Steam和其他玩家連線遊玩的遊戲。

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如此一系列「德政」獲玩家一致好評，影片到現時獲超過2萬個正評，許多玩家留言表示認同和感恩，同時亦不忘諷刺其他越來越拜金的遊戲公司：

相比近來連環爆出許多負面新聞的大型遊戲公司如Bethesda、EA、Blizzard等，如此重視玩家社群聲音的開發者真是買少見少。如果喜歡Diablo式打寶遊戲或者對美式卡通風格有興趣，不訪留意一下這款即將推出的《Torchlight III》。

《Torchlight III》的Steam商店頁面