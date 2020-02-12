【GBVS】碧藍幻想Versus評價　內容豐富格鬥新手都能享受

騎空士期待已久的 Granblue Fantasy Versus 碧藍幻想格鬥版終於推出，除了連動贈送緋緋金、玉髓、寶晶石之外，此款遊戲本身究竟好不好玩？是否掛羊頭賣狗肉內容Hea做？以下同大家評測：

無需大掣 一鍵出招及Cold Down制

Granblue Fantasy Versus (下略GBVS)由著名的開發Guilty Gear、BlazBlue、Dragon Ball FighterZ等的Arc System Works開發，玩開格鬥遊戲的話應該不會感到擔心。事實上遊戲的系統、連技及判定等都有板有眼。此作的角色使用 Toonshade 2D 卡通風的 3D 模組，表現就像 Guilty Gear Xrd，甚至有過之而無不及。由角色的小動作、奧義演出、出場及勝利畫面等，既美觀又華麗，而且對戰時的鏡頭切換亦是非常流暢，打得很爽。

角色的模組極靚，奧義時變成3D演出，動作流暢一氣呵成

GBVS有兩大特徵，第一便是技能(必殺技)除了「Chok」招之外，全部都有簡易輸入方式，像是R1可取代↓↘→出波、前+R1+O可取代→↓↘出重昇。對於初接觸格鬥遊戲的玩家來說非常親切，一方面不會出現出不到昇的問題，另一方面用普通手掣都可以簡單接到各種連技。而格鬥老手亦可用回傳統的「Chok」招方式，會有技能CD時間較短的優勢，而且此作的指令頂盡都是→↘↓↙←→或繞兩圓，本身已經非常簡單。至於「超必」奧義方面，因為與CD無關係兩方的輸入也無影響。此作有著像BlueBlaz的近接普攻自動3連技，而且第3下確定時間極長能輕鬆接上奧義，令新手也有逆轉反勝機會。

遊戲可選擇Chok招或者用簡易鍵輸入，不怕出不到昇

遊戲第二個特徵便是技能採用Cold Down制，輕技能CD快、重技能CD慢，代表著不能連續使用。起初確實是有點不習慣，尤其是短兵相接時要心裡知道哪一招在CD中，而要改用另一招連技避免空發。不過當熟習後，此系統都可說是有點戰略性，最簡單的例子便是敵人的無敵重攻擊Miss了後，除了反擊之外，你也知道有短暫時間能夠較安心的壓制。

全盤教育 對格鬥新手極親切

除了系統迎合新手，GBVS亦有一個「Tactics Mode」提供了全盤的遊戲熟習。受身、Hit Confirm、打背擋格、解投、Counter反擊、二擇技對應等，全部都提供了訓練模式，新手單機都能先摸熟格鬥遊戲的基本。其次是此模式還有「連續技練習」及「角色對策」的課程，能夠由淺入深的練習基本連技、目押連技到版邊連技，以及能對各種對手的技能，進行基本的確反或二擇技對應練習。這些練習不單止是GBVS，對很多同類的格鬥遊戲也會受用。

練習擋格打背、看清二擇技、受身等等，教學非常充足

遊戲內也提供了一部份目押、版邊連技供挑戰及練習

橫向過版RPG模式 可農裝又耐玩

除了對戰格鬥，GBVS還有個可以單機或雙打的RPG模式，由格鬥遊戲變成橫向過版遊戲，除了多種類別的敵人，更有大型星晶獸的BOSS戰。此RPG模式更有著完整的故事、配音及過場動畫演出等，對於格鬥遊戲的額外內容來說，可以說是製作用心。而且很有趣地套用了原作(手機遊戲)的很多要素，包括職業技能、武器盤、抽武器池等(不用課金)，亦可像原作那樣農裝備不斷強化實力。此RPG模式也是頗耐玩，除了Normal/Hard難度之外還有個100層的「塔」，要全部完成大概要花20小時左右。新手可以先在RPG模式無壓力地練習角色操作，更可了解到一點原作的角色及故事。

RPG Mode 變成橫向動作遊戲，有很多熟悉的怪物，更有星晶獸BOSS戰

農武器、100層塔、RPG Hard，額外內容充實

在RPG模式取得的武器Skin以及角色的Color，亦可以回去線上對戰時使用。另一方面GBVS還有「武勳」點數系統，無論玩對戰、RPG或Tactics都可累積，可以在Gallery選單內用以換取各種的精美插畫及BGM。

RPG Mode 拿了的搞笑 Bi 武器可以拿去對戰時用

遊戲內部份插畫：

+ 35 + 34 + 33

完善Online對戰環境 角色平衡待調整

遊戲的線上對戰環境也設計得完善，分別有像機舖騎空艇的Online Lobby，設有了各個國家及地方的Server包括香港及台灣，可以在此機舖船坐下來，與不同的對手對戰及簡單交流。其次也有「開房」功能，可以開設最大9人的房間自由招友或公開，亦設有觀戰功能。最後便是保存戰績的Rank Match，遊戲會在事前進行電腦對戰來判斷玩家的階級，盡量配對實力相約的玩家對戰。遊戲也提供了完善Replay功能，除了可保存自己對局的Replay，也可以連線看看Rank Match的高手們、或是選擇看指定角色的高手Replay，突方便參考教學。

像BETA時一樣有香港房，方便聚集連線質素佳的玩家

GranCypher 騎空艇機舖，日本房記得打完之後講多謝，網絡禮儀

GBVS每個角色的招式及打法都設計得各有特色，而且角色定位明顯，不難選擇到適合自己用的角色。遊戲中部份輕/中/重的技能差異不少，令簡單的系統中亦產生一點變化。不過此作非常著重在版邊Combo，新手遊玩時務必要學懂如何逃出版邊的威脅。另外角色方面暫時以豆釘(夏綠蒂)、痴女(梅提拉)等最為強勢。尤其是豆釘能不需版邊簡單↓↙←H斬後目押M斬再接奧義，身材細、有低空百鬼襲三擇技、火力高、招式空隙少、壓制力又強，性能明顯比起其他角色略高一班。角色平衡方面可能還要點時間調整。

可以看 Rank Match 排行榜的高手 Replay 來學習

總結：

格鬥遊戲玩家遠比昔日90年代少，原因之一是門檻高、1vs1不像LoL那樣有同伴來負擔容錯率，新手輸了易灰心。像是Street Fighter V都製作得遠比SF4簡單很多，希望吸納到新手加入，保留一定的技術含量給老玩家。Granblue Fantasy Versus 似乎亦是這個方向，而且做得相當不錯，革新的簡易指令及CD制，令就算格鬥零經驗的新手都能夠用手掣輕鬆享受到對戰的樂趣。此作更有豐富的訓練及RPG內容，對新手很友善，耐玩度亦有保證。至於高階玩家方面，雖然遊戲的複雜程度遠不及同廠遊戲像GG Xrd、BlazBlue等，但亦有目押、版邊連技、有利Frame、各種起攻/壓制等可鑽研，亦有一定的可塑性。至於遊戲缺點方面，此作的Loading時間尤其是RPG模式有點長(筆者已用SSD)、RPG Mode間中會Error彈Game(尤其是最後一關)，以及有剛才提到的角色平衡問題。

題外話，火方陣的新歌「VS Colossus」非常好聽，筆者打整篇稿時都在遊戲內的 Gallery Loop 住播，Stella Magna 相當抵讚。