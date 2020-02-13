【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】隱藏Boss開啟條件&簡單3分鐘擊殺法

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【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下送上一些收集向內容方便想打白金的朋友，以下為隱藏Boss的開啟條件及輕鬆過關方法，即使是Inferno難度亦適用。

要開啟遊戲的隱藏Boss「巴風 梅迪歐斯」，玩家需要在所有格里姆華德之夜戰中取得S評價（不需要第一次就拿S，之後在多奇處重現戰鬥取S便可）；通常在高難度下第一次格里姆華德之夜戰都較難取S，在等級升高、降魔設備升級後便很容易取S了。

取得全S後，在監獄正門就會開啟瘴氣漩渦，和漩渦互動即可挑戰隱藏Boss；由於隱藏Boss關係到全怪物圖鑑的獎杯，如果想打白金就必需要挑戰。

Boss等級高達95，攻擊力高、起手速度快範圍又大，在高難度以正攻法挑戰會相當吃力；但只要使用「卑鄙的邪道」，誰都可以簡單地在3分鐘內擊倒牠（就算Inferno難度亦適用）。

首先你需要將一個角色升至接近80等、技能練滿，個人建議用白貓（琪莉西亞），當然用其他角色也可。然後你需要為他/她製作最強武器+2，最強武器的設計圖在愚者牢城，取得設計圖後交給據點的泰特便可製作。製作最強武器+2需要很多礦石，請善用莫爾比昂的商店來購買。至於升等在古監獄‧中樞處反覆刷很快就可升至80級。

然後你需要一個哈帝斯面具，效果是技能威力2倍但SP消耗會變成3倍；須要在最終章找工匠區的馬賽工房製作（據點中不能製作）。

作為材料的狂戰士面具可直接在商店購買

最後你需要大量糖漬蘋果蘋果派（最多身上各帶9個，當然要帶好帶滿）；料理可以直接在商店用錢買，如果有收集到40片/11片碧藍花瓣，則可以獲得食譜然後在據點處製作料理。另外最好準備一些強化藥水，得到調合書《奮》（發現9個據點後和正門大街景點NPC對話獲得）後交給薩拉蒂便可在據點調合。

準備好後就可以虐Boss了，進場後喝一瓶強化藥水和吃一個蘋果批，然後進入強化模式（R1+L1）後對Boss不停連打白貓的最大技能「雷格魯斯強擊」便可。以筆者的配置一發可以打5~6000千傷害，只要不停連打技能就可快速殺Boss。蘋果派/糖漬蘋果效果完結後再吃一個便可。

注意隨Boss血量減少會有兩次自身消失然後召喚小怪，但對應方法也是一樣，只要一直吃蘋果派/糖漬蘋果然後連打雷格魯斯強擊就可快速殺掉小怪。

簡單來說就是用蘋果批的無限SP效果來連打一些動作快威力高的招式，其他類似效果的技能有人偶的人偶號令、叛教者的死靈咒縛等，看你喜歡用哪個。這招「卑鄙戰法」對其他Boss也適用，可輕鬆通過任何難度的任何Boss。

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