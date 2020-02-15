PS5成本價曝光！SSD及光線追踪GPU推高成本　比PS4零售價貴幾多？

雖然受到武漢肺炎影響，PS5（PlayStation 5） 的生產有機會被拖慢，但玩家們對這部 Sony 新家用機的期待沒有減退的跡象。PS5 的機能﹑零件和推出日期等，都已經討論了一段時間，今次終於都來到戲肉，到底 PS5 的售價是多少呢？今日（2 月 14 日），外媒就公開了 PS5 的成本，是用來推算建議售價的最好指標。

PS5 成本極高

根據 Bloomberg 的報導指，由於 PS5 的硬件短缺，以及使用 SSD、支援光線追踪的 AMD GPU，以及升級更快的 RAM，成本價就已經高約 450 美元（約 $3495），比 2013 年定價 399 美元的 PS4（約 $3099）更高。就現時已知的 PS5 的機能，比 PS4 高出幾級，基本上玩家都已經預料主機的價格會比 PS4 剛推出時高。不過，Bloomberg 也表示，Sony 現正努力壓低 PS5 的價錢，畢竟同期還有 Xbox Series X 的競爭。

PS5 的真面目仍未曝光，玩家除了價錢外，也很期待新主機的外表（Google 圖片）

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Sony 會蝕賣 PS5？

PlayStation 主機一向是以微薄的利潤出售，甚至如 PS3 是以蝕本價格出售。Sony 以平賣主機的策略，吸納更多玩家，從而再由遊戲和 PSN 訂閱服務中獲利。市場分析公司 IHS 在 2013 年曾計算，PS4 的成本大約 381 美元（約 $2959），以建議零售價 399 美元（約 $3099），每賣一部機就只賺 18 美元（約 $139），而且這個利潤仍未計算裝嵌、人工及運輸等成本。

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PS5 售價預想

Sony 蝕賣主機不是未曾試過，參考 PS4 的定價方法，PS5 的建議價格可能會落在 470 美金之間（約 $3650），其實已經低於很多玩家的預算。Bloomberg 的報導透露出，Sony 目前未決定首年將生產多少部 PS5，根據 PS4 的經驗，部分遊戲會同時推出 PS3 和 PS4 版本（如《FIFA》﹑《GTAV》），所以部分玩家不會第一時間就買新機，Sony 或會參考這經驗決定生產量。

資料來源：Bloomberg﹑Theverge