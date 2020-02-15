《火焰之紋章 風花雪月》DLC煤闇之章下載開始　四新兵種本篇可用

日本任天堂自 2019 年 7 月起在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣 SRPG《火焰之紋章》（聖火降魔錄／Fire Emblem）系列最新作《火焰之紋章 風花雪月》（ファイアーエムブレム 風花雪月），隨著本作第四波追加下載支線章節故事「煤闇之章」自 2 月 13 日即日起推出下載，官方也特地配合新章節推出四個新登場兵種讓玩家們選擇使用。

在這次的新支線「煤闇之章」，除了將會有新的第四個學級「灰狼」新角色參戰之外，還將會收錄與主線截然不同的全新故事章節登場。同時配合這次新章節的推出，官方也特地開放四個新兵種登場，玩家們只要將「煤闇之章」的 EP.1 過關，即可解鎖這四個新兵種的資格考試，讓玩家們能有更多的兵種選擇與應用！

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新公開兵種「欺詐師（トリックスター）」

能以快速動作玩弄敵人的魔劍士，除了近戰之外，也能使用少許的魔法。擁有能將射程範圍五格內的夥伴與自己交換位置的專用戰技「圈套」（トリック），可說是非常實用的兵種。另外，要接受這個資格試驗，必須先擁有「盜賊」資格方可。

（《火焰之紋章 風花雪月》DLC煤闇之章官網圖片）

新公開兵種「暗飛馬騎士（ダークペガサス）」

騎乘著黑色飛馬的魔法騎士，女性專用兵種。兵種技能「魔力變換」可以將敵方回合中受到的魔法攻擊，於下一回的我方回合中轉變為全能力+3 的特殊效果，可說是非常強力的技能。但由於是飛行兵種，因此遇到弓箭要特別小心。同時，也跟其他騎乘單位一樣擁有戰鬥後的「再移動」能力。

（《火焰之紋章 風花雪月》DLC煤闇之章官網圖片）

新公開兵種「戰鬥武僧（バトルモンク）／戰鬥修女（バトルシスター）」

有著堅實信仰，能使用斧頭或拳頭戰鬥的強力戰士。兵種名稱會隨著角色性別而有所差異，專用戰技「遠擊」（遠当て）為射程 1～2 的遠距離攻擊，雖然會減少武器耐久，不過由於屬於魔法攻擊，因此隨著角色魔力高低威力也會有所不同，對防禦高的敵人非常有效。另外，本職業還可以使用少許的回復魔法。

（《火焰之紋章 風花雪月》DLC煤闇之章官網圖片）

新公開兵種「瓦爾基里（ヴァルキュリア）」

擅長黑魔法的騎士，女性專用兵種。由於是騎馬單位，因此擁有非常高的機動力，加上兵種技能「黒魔法射程+1」、「闇魔法射程+1」，讓攻擊範圍更加擴大，如果配合戰鬥後的「再移動」，將可以成為能與敵人保持距離的打帶跑強力兵種。

（《火焰之紋章 風花雪月》DLC煤闇之章官網圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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