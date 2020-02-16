PS5 外型確定？日本 SONY PlayStation 官網曝光 V 型新主機圖案

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PS5 的外型一直是玩家熱烈討論的話題，雖網上有很多玩家自行設計的疑似 PS5 外型，不過最大爭議的就是有著 V 型凹槽的 PS5 開發機（原型機）。有別於歷代較為四方的設計，V 型凹槽一直被玩家挑剔，但較多人都覺得正式推出時不會採用這個外型，沒想到近日出現了消息，指 PS5 有機會就是大家看到那樣有著V 型凹槽。

日本官網曝光？

最初在 Reddit 上，有網民在日本 PlayStation 的官網上，在「製品」頁面中，發現多了一個新的圖案。在 PS4、PS4 Pro、PS VR 外，新加了 PS5 的圖案，而且主機圖案明顯看到有如開發機般的 V 型凹槽，令人懷疑這就是 PS5 正式外型。官網上的產品圖案，一向都採用該產品的簡單外型表示，如 PS4 是四方型兩層、PS4 Pro 是三層，如果流出的圖片不是後期加工，而是 Sony 不小心在網站公開的話，外型基本上可以確信有著 V 型凹槽。

網民在日本 PlayStation 的官網上發現 PS5 的圖案（Reddit 圖片）

（Letgo Digital 圖片）

信？不信？

當然，現在日本 PlayStation 官網已經沒有這個圖案，但還有一點令人覺得這消息是真確的。Reddit 首先公開這張圖片的貼文已經被下架，而且是被 r/PS5 的版主下架，這更令人起疑。

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V 型 PS5

PS5 有著 V 型凹槽的設計，最早在「Letgo Digital」傳出，據報導指當時有一份 Sony 的外觀專利申請文件流出，外型正是有著 V 型凹槽。這個特殊的設計，是為了加強主機的散熱功能，也有部分玩家估計「V」正好代表了羅馬數字的 5，所以 Sony 這個設計也是有所依據的。目前仍處於網上流傳的階段，最新的流出圖也有後製的機會，但坦白說筆者頗喜歡這個設計，前 4 代的主機外型上確實有點沉悶，加入標奇立異的設計令 PS5 更有著次世代主機的魅力也不錯，只是積塵問題可能更嚴重了。

▼▼放大下圖睇 V 型凹槽 PS5 到底是什麼一回事▼▼

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資料來源：netzwelt

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