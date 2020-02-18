伊蘇IX -怪人之夜- 白金Game評：無8咁好但都收貨 | 宅民Game評

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過。

高質素爽快動作RPG

很坦白的說，遊戲畫面以今時今日的PS4作品來說實屬一般（連地雷社的遊戲在這方面都做得比較好了），但除了畫面以外的東西都很難挑剔了：那操作的流暢度、高速的戰鬥和爽快的手感是許多日系遊戲無法比擬的，只要拿起手掣玩一玩就會知道。一個字就是爽。

動作遊戲最重要是什麼？打得爽！

順便貼個白金人權圖壓壓驚

由伊蘇VI和VII的俯瞰式2.5D，到VIII的全3D，今次更進一步增加了《刺客教條》式的爬牆和隻狼式的鉤繩（作為異能），以立體縱度來說是系列史上新高了。但相對地可能因為第一次製作這種級數的立體地圖，地圖設計上比較保守，沒有很充份地運到用爬牆和鉤繩帶來的垂直設計的可能性。不過既然是第一次保守一些也是很合理，如果下一集也沿用類似玩法，會期望Falcom做得更好。

說真的今集雖然很立體但沒有哪個迷宮是玩完特別有印象的，不像VI的遺跡或是F的巴雷斯坦城那般令人印象深刻。

不過話分兩頭，雖然個人認為爽快度、流暢度比畫面質素本身重要，但如果畫面已經不是3A級也要跌Frame（掉幀）的話，就真的要扣分了；而一樣頗令人討厭的地方是在主城巴爾鐸克中不少地區都有明顯的跌Frame情況，實在是一大扣分位。

幸好在野外或地下城戰鬥時都十分流暢，不明白為什麼就是主城那麼卡。

VIII太神所以「添食」穩中求勝

如果你有玩過伊蘇VIII（還沒有的話就快去玩，神作不解釋），會發現伊蘇IX基本上是將上一集由玩法到系統搬過來，換一個新舞台、劇情和角色而成一集：不單一樣有據點、迎擊戰等，甚至連雙主線、交替遊玩主角的玩法都繼承下來。

和伊蘇8相比今集的雙主線真的只是點到即止，和8裡面連有多處地形相互交錯連動差得遠了。

可以不停殺怪的格里姆華德之夜戰

至於地圖設計則有少許黑魂的感覺，不是說有中世妃城堡就像黑魂，而是遊戲中許多地區和遊戲的重點監獄相連，有點像黑魂1各地區都和傳火祭祀場相連那樣。

當然這裡不是要批評開發方不思進取，反而我很認同「既然做得夠好，就沒有必要特意再改」，如果續作想試新玩法但又沒做好時，只會換來「為什麼不像上一集那樣就好了」的聲音。況且伊蘇VIII本來就是神作，所以照搬它的IX當然也很好玩。只是從系列Fans的角度來看，VI、VII、VIII每一集都有重大突破而IX沒有時，有那麼一點失色這樣。

官方吐糟最為攪笑 系列玩家倍感親切

如果有玩過之前的伊蘇系列，會對遊戲的各處細節和對白感到份外親切：例如羅門帝國（捏他羅馬帝國）在系列中多次提及、羅門艦隊消失事件則是伊蘇VI的主線劇情之一；而今集提到的鍊金術，其實在伊蘇V中就已出現過（但沒有像今次那麼誇張就是了）。

官方吐糟最為致命，系列長期玩家表示看到這裡時笑得差點拿不穩手掣

這裡為對系列認識不多的玩家說明一下：伊蘇系列雖然名叫伊蘇，但故事是以主角亞特魯在世界各地的冒險為主軸，而「伊蘇」僅是整個系列頭兩集的舞台。亞特魯所處的世界是一個虛構的中世紀地中海，大部份舞台都是取材自現實中某國家，如今集伊蘇9的舞台其實就是法國巴士底監獄（連劇情也拿了英法百年戰爭和聖女貞德來魔改）。

伊蘇的世界地圖

而在VI之前的伊蘇系列，其「系列」感覺相對薄弱：不單因為遊戲時間較短（I和II如果熟的話甚至不用10小時就可爆機）文本量也少，更重要是每一集伊蘇都主要集中描述該集舞台的神話傳承，對整體世界觀的描述、各個國家的動向以至每一集之間亞特魯的旅程有什麼遭遇幾乎都沒有描述。

但由VI（或者說VII）開始，就會發現伊蘇系列的路線一轉，不單遊戲的內容量、文本量和遊戲時間都大大增加，更明顯的轉變是更積極地在遊戲中建立世界觀，以至會提到不同國家和地區（各集的舞台）之間的政治和外交等。簡單地說，有少許「軌跡化」的傾向。

可能因為選了英法戰爭做題材吧，今集伊蘇大概是史上講得最多各國政情的一集。

這裡並不是要說哪一個方向比較好，畢竟以前的伊蘇比較有浪漫的冒險感覺：像是將整個世界拋在後面（因為根本沒提），只醉心在一個秘境中的邂逅和探險。而現在的伊蘇則更為有生活感，世界除了亞特魯去過的秘境外，還有更多的國家和人民，每個地方都有事情在發生。其實是看你喜歡哪一種分別，但始終遊戲時間變長了感覺較「抵玩」，因此個人來說也歡迎。

角色設計討好 文本細膩動人

如果說遊玩伊蘇IX其中一個比較深刻的感受，就是角色們都太討人喜歡了：不論是主角群的怪人們，還是協助怪人的伙伴們，每一個都那麼令人喜愛。只用幾句對話，就能鮮明地塑造出每個角色的形像。這些細膩的地方最能體現Falcom製作RPG遊戲數十年的功力，說真的沒多少日廠比得上。

嗯其實我想說的可愛不是這種層面的可愛，不過算了

亦因為不論是主要角色次要角色全都那麼討喜，到結局亞特魯和眾人別離時也份外觸動情緒：這和伊蘇VIII有少許不同，畢竟伊蘇VIII的故事是一眾不相干的人因海難漂流到無人島，為了生存和脫出而互相合作，成功離開無人島後注定會各散東西回到自己的生活；但在伊蘇IX中所有人都是懷著共同目標戰鬥，同伴意識份外強烈。玩到結局時，那種依依不捨的感覺，即使是（打完白金獎杯幾天後的）現在仍然十分深刻。

多奇說得好

不過說到主線劇情方面，我以為VIII已經很誇張的了（不過好看），但沒想到IX可以更進一步，故事最後的謎底甚至可說是完全放飛自我的地步。當然感人的地方一樣有，只是劇情和設定太跳脫的關係...我覺得還是不說太多，玩的人自己看就好。

音樂...我不懂怎麼說

Falcom遊戲一大特色就是其音樂：論知名度或者論質素，可能比不上Square Enix、任天堂這些日廠大宗，但Falcom遊戲的音樂也是有著相當的水準、人氣以及Fans（包括我），好些最出色的曲子可能你沒玩過Falcom的遊戲也會聽過。但必須很老實的說，YS IX的音樂比起VII和VIII的水準是明顯下降了。當然還是有好些很不錯的曲子，但整理來說實在不算亮眼。

詳細就不說太多了，我也不像一些忠粉連Falcom音樂團隊的成員都那麼熟悉；只知道差不多是伊蘇VII前後吧，在神藤由東大最活躍那幾年，Falcom的音樂是真的好，不論是原聲碟還是band...聽說閃軌4的音樂也被很多Fans吐糟不行（我沒玩），只希望下一隻Falcom遊戲的音樂可以好起來。Let Falcom Sound Team great again！

日系良作 不玩可惜

雖然比不上YS VIII，但伊蘇9整體來說仍然屬於良作，除非你對遊戲畫面真的很有要求，否則都相當推薦，特別是喜歡日系風格或動作RPG玩法的朋友絕對要一玩。不過同時我也覺得（既然不是3A級）這遊戲定價是有點稍貴，個人來說也許會等折扣時再才入手；同時遊戲也預定會將會登陸Steam，上了Steam後打折就容易多了。

有生活感也是很好的

如果能夠保持現在的開發速度每兩至三年推出一集，又能保持現在的水平，就不作他求了。嗯，什麼時候才有機會去羅門帝國玩呢...