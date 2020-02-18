PS5有新驚喜？PlayStation論壇月底關閉　SONY點解要咁做？

PS5 / PlayStation 5雖然預計於今年內發表，但至今仍未有太多的官方消息，而這時候，Sony更宣布將於2月底關閉官方PS論壇（PlayStation forums / PS forums），對PS5會有什麼影響呢？

(PlayStation forums)

成立於18年前的美國PS官方論壇，讓不同玩家交流、報告問題、官方發布信息等，於PS2年代開始陪伴玩家成長，留下不少難忘回憶，不過Sony於上周五（2月14日）宣布，PS官方論壇將於2月27日正式關閉，令玩家大感突然。

至於往後如何反映問題等，Sony說可以透過官方Blog、twitter、Facebook及Instagram與官方交流。

(PlayStation forums)

在PS5即將發布之際突然關閉PS論壇，難免令人聯想到會否影響PS5推出，或延伸至PS5推出問題。不過亦有估計，Sony可能在PS5推出全新的玩家社交平台，就像PS3時，Sony曾重金開發製作虛擬社交平台HOME。

PS5是否會推出類似平台，會以什麼方式交流，玩家們可拭目以待。

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PS5售價及新功能詳解

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。

不過根據 Bloomberg 報道，由於PS5硬件短缺，以及使用 SSD、支援光線追蹤的AMD GPU，以及升級更快的RAM，成本價就已經約450美元（約港幣3495元），比2013年定價399美元的PS4（約港幣3099元）更高，未知最終定價會否比之前消息更高。

PS5五大硬體功能

PS5兼容PS至PS4遊戲？PSP都支援？

在眾多傳聞中，PS5是否可以向下兼容PS4，甚至是PlayStation系列所有遊戲，最令人關注。Sony官方人員接受日本版「BusinessInsider」訪問時，曾回應兼容問題，詳情可看以下文章：

PS5真係兼容PS至PS4舊game？Sony有回應 原來PS5仲有超強功能！

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