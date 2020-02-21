Joker 華堅拎影帝？攻殼機動隊名導押井守狠評：演得過火角色膚淺

《機動警察》、《攻殼機動隊》名導演押井守近日接受Pia網頁訪問，文章本身是以電影為主題的雜談，現在只針對《小丑》一片的部份抽出來。主持人跟押井守談到對今屆奧斯卡電影金像獎影帝Joaquin Phoenix作品《Joker》的感想，押井守出奇地不像一般日本人說客套話。（原文連結）

押井守談到對今屆奧斯卡電影金像獎影帝Joaquin Phoenix作品《Joker》的感想。（Pia網頁截圖）

先來講兩句押井守，他出名「原作粉碎機」，曾改篇《山T女福星》、《機動警察》都大受歡迎，但卻不愛跟原作，令他難以再跟其他人合作。到後來他再改篇了士郎正宗的《攻殼機動隊》為電影，在歐美一炮而紅，地位不比《AKIRA》的大友克洋低，所以他的評語絕對值得一看。（下面圖輯是押井守的知名作品）

押井守：「他得獎了嗎？Joaquin Phoenix的確是一個出色演員，但我認為他今次演出是「做多左」了，演得有點暴走。比起他的小丑，我比較欣賞Nolan版《黑夜之神》中的小丑（希夫烈達 Heath Ledger 演），很有知性，他跟蝙蝠俠表示大家根本是同類人，兩人都被受世人冷眼。而且喜歡這個小丑純粹的邪惡，所以很有型。」

押井守認同Joaquin Phoenix是一個出色演員，但在《小丑》中沒人制衡他，電影變了一場用力過度的一人show。

（圖右）希夫烈達 Heath Ledger 真真正正「命都唔要」，很難不將兩位小丑作比較，而押井守的評價也相當之狠。

「相比之下，《小丑》中的Joker，你寫一大輪前因後果：精神壓力大、工作不如意、家有老媽、有家庭負擔、連住屋也有困難……令他變了一個運氣不好的平凡人。這類飽受生活困擾的低下層，其實一街都係，一個大叔受不了這世界，變了恐怖分子，這電影說穿了只是這個水平。」

押井守狠評《Joker》導演無能，任由Joaquin Phoenix自由發揮，有點暴走。

押井守同時覺得，劇本寫的小丑背景太清楚、太明白，令Joker變成一個有精神病的低下階段大叔，失去神秘感。

主持有點意外，想打完場說：話是這樣說沒錯……

但原來押井還未講完：「這種惡人是沒有魅力的，我給這版本小丑劣評，因為他一點知性也沒有，我喜歡《黑夜之神》版小丑經由思考後所誕生的惡，他對人性完全絕望，希望破壞一切；今次這個新版小丑，不會像希夫烈達的小丑般成為永恆經典的。」

唔緊要呀，Joaquin Phoenix版小丑再差，還有《自殺特攻隊》版的Jared Leto墊底。

最後主持其實開始理解押井想法，回應說：「Joaquin Phoenix版的小丑，要變身為小丑，只因為他本來的職業是小丑，而相反《黑夜之神》版／希夫烈達版小丑，卻連「扮成小丑」的原因也是一個謎，在設定上並不一樣呢。」

押井：正如是如，所以這小丑成不了《黑夜之神》版那種富有智慧和知性的角色。

押井守出名話夠狠，曾批宮崎駿拍老人電影

押井守押是日本動畫界中出名「反吉卜力」的大旗手，他曾經批評宮崎駿多話、好勝、令人忍受不了。又說他的作品愈來愈老人向，失去天馬行空的創作力。又叫吉卜力的員工快點辭職，因為他們永遠只是宮崎駿手下的工兵，應該出去見見世面……