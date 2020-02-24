《變形金剛》Netflix動畫預告片出爐 斯比頓黑暗風格再現

Netflix去年宣布，計劃將曾風靡全球的《變形金剛》（Transformers)，在2020年製作成原創動畫版本，不少Transformers 忠粉非常期待。近日官方更發布第一集變形金剛《Transformers: War for Cybertron：Siege》的預告片，忠粉們可以重溫這場斯比頓星大戰！

Netflix 與孩之寶 （Hasbro. Inc）所合作的變形金剛動畫，共推出三部曲，《Transformers: War for Cybertron：Siege》會是第一部曲，將會有6集、每集約22分鐘。劇情會圍繞在博派（Autobots） 與狂派 （Decepticons ）在 Cybertron （斯比頓星）上的內戰，由麥加登（Megatron）領導的狂派計劃火種源 （Allspark）改造博派，同時以柯柏文（Optimus Prime）為首的博派亦計劃進行反擊行動。

▼▼War for Cybertron：Siege 逐格睇▼▼

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動畫版本基本上都按《變形金剛》以往故事情節製作，但在變形金剛造型上則較偏向「老變」元祖版本，風格相對黑暗及沉實，懷舊感甚重，而且預計不會與電影版般，有人類出現。

除了《Transformers: War for Cybertron：Siege》，另外兩部曲：《Transformers: War For Cybertron Trilogy: Earthwise》將陸續發布，唯實際上映日期仍有待公布，Transformers 變形金剛忠粉必定期待吧！