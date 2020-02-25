微軟公布 Xbox Series X 規格！GPU 媲美高階電腦還支援歷代遊戲

網上討論已久的 Xbox Series X vs PS5，以及流傳的次世代主機規格，昨日（2 月 24 日）Microsoft 突然先亮出底牌，公布 Xbox Series X 的詳細資料，包括主要的硬體規格和 Xbox Series X 的新機能，筆者看完後的確有一絲心動。

媲美電腦的硬件

Xbox Series X 對比現時的家用主機，在硬件上提升很多是必然的，但沒想到 Xbox Series X 所搭載的 RDNA 2 GPU 竟有著 12 Teraflops 的表現。12 Teraflops 比起 Radeon RX 5700 XT（9.75 TFLOPs）和 RTX 2080（10.1 TFLOPs）還要高，而目前一張 RTX 2080 也要 $5000 多起跳的情況下，單是 Xbox Series X 的這張 GPU 已令玩家眼前一亮。

同時，AMD 的 Zen2 CPU 效能也有著 4x 倍提升，在這兩件重要的硬件配合下，Xbox Series X 的效能達到 Xbox One X 兩倍，初代 Xbox One 四倍。Microsoft 也強調加入硬體加速的 DirectX 光線追蹤功能，大大增強遊戲畫面的表現。

Xbox Series X 功能有驚喜

硬件的強化有點喜出望外，而新主機的功能也值得欣賞。Xbox Series X 將會支援由第一代 Xbox 至今的所有 Xbox 遊戲，這是眾多玩家強烈要求 PS5 要有的功能，而 Xbox Series X 已經率先推出。而為了玩家可以過渡到新主機，加入「Smart Delivery」功能，只要購買一次遊戲，就可以在 Xbox Series X 和 Xbox One 上遊玩。

香港大多數玩家都遊玩 PlayStation，其中一個原因是獨佔遊戲和日系遊戲的數目之多（Google 圖片）

主機勁＝多人買？

坦白說，Xbox 主機一直都不是機能上的問題，而是在於遊戲上。Xbox 的獨佔遊戲不多，而且都會在 PC 上推出（《Forza》、《Gear》、《HALO》），令擁有高階電腦的玩家都不用特意入手 Xbox 遊玩。日系大作大部份都落在 PS 身上，所以才令 Xbox 在香港的銷量有點低落。不過，看到 Xbox Series X 這麼進取的硬件和機能，如果價錢放在 $4000 左右的水平，應該仍能吸引到不少沒有電競級電腦的玩家入手。

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資料來源：Microsoft