The Division 2 全境封鎖2 紐約軍閥前傳動畫上線 叛變特工起底

【The Division 2 / 全境封鎖2】Ubisoft數周前,公開《全境封鎖2》(Tom Clancy's The Division 2)第二年新內容,當中最矚目的新章內容:「紐約軍閥」(Warlords of New York)將於3月正式上線,日前官方進一步公開下載內容動畫影片,揭露上作 國土戰略局 中5名特工在紐約事件中叛變經過,揭示華盛頓特工重返紐約因由。