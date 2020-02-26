The Division 2 全境封鎖2 紐約軍閥前傳動畫上線 叛變特工起底

【The Division 2 / 全境封鎖2】Ubisoft數周前，公開《全境封鎖2》（Tom Clancy's The Division 2）第二年新內容，當中最矚目的新章內容：「紐約軍閥」（Warlords of New York）將於3月正式上線，日前官方進一步公開下載內容動畫影片，揭露上作 國土戰略局 中5名特工在紐約事件中叛變經過，揭示華盛頓特工重返紐約因由。

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5名在紐約事件後突然叛變，成為國土戰略局的頭號敵人，華盛頓特工重返紐約平定內亂 【Ubisoft】

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《全境封鎖2》第二年內容「紐約軍閥」，薇薇安 、迪奧 柏內納、哈維爾 卡吉卡 及 詹姆斯 德拉格夫 各自遇上不同的遭遇、遺棄，在基納（Aaron Keener）帶領下結集成叛變國土戰略局特工，並重新佔領紐約曼克頓下區的4個區域：「金融區」、「雙橋」、「巴特里公園」和「市政中心」，而除去4個叛變特工最後才能遇上基納。在新內容中玩家等級上限將提高到40級，同時開啟全新武器系統及改裝天賦（Gear 2.0），亦正式展開Year 2 第二年內容。

▼▼紐約叛變特工動畫造型▼▼

而Ubisoft亦於日前公開 「紐約軍閥」一段約3分鐘動畫，內容大約講述5名叛變特工於紐約重遇，並如何與《全境封鎖1》中最具威脅的敵人：潔淨者（Cleaners） 結盟，亦成為他們最大的武器供應，威脅華盛頓安全。

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The Division 2 / 全境封鎖2 新一季擴充資料片「紐約軍閥」於 2020年3月3日 推出，推出平台包括 PS4 / Xbox One / Uplay / Epic Game Store。

▼▼紐約軍閥 實機影片▼▼