PS4 Mega Man Zero/ZX Legacy Collection：抵玩6合一 回憶返晒嚟

近年炒冷飯炒出新高度的Capcom另一翻炒合集《Mega Man Zero/ZX Legacy Collection》（洛克人Z/ZX合集）PS4 / Switch / Steam版已經推出，以下為宅民黨試玩報告。

超抵玩6合一 童年回憶返晒嚟

如果當年有玩過洛克人Z系列，相信肯定會像我一樣，打開遊戲的一瞬間就已經一陣激動；單是在遊戲主畫面見到Z和音樂，就已經令筆者燃起來了。二百多元就可買到6隻遊戲，雖說畫面無法和新年製作的像素風格遊相比，但仍然是十分超值；如果和當年GBA正版卡帶的價錢比較的話（雖說這樣比較無甚麼意義）就更是超超超超值。唯一可惜的是因為用了原英文版遊戲，沒有了日版的配音（雖然日版配音的地方也不算多）。

見到Zero個人已經滾動左

說是移植其實是官方模擬器

說是移植倒不如說是「官方模擬器」比較貼切，就是將當年的掌機版以一個框架包起來後放在PS4上面。不過老實說已經隔了那麼多代加上是跨平台/多平台移植，使用這種方式也是很正常。

Filter之下畫面相當順滑

和大家介紹，她叫雪兒（Ciel），是我老婆。

對遊戲本身的改動並不多，主要新功能有Fliter，使遊戲畫面看起來更順滑不會「爆格」（玩家也可選擇不用Filter），音效方面也可選擇母帶音質（當年GBA等掌機因機能有限，就算原音源是錄音也會經大量壓縮而變成失真的低音質版）。

另外最重要的大概是新增「Save assist」功能，簡單地說就是在各關卡中增設了Save point，如果玩家不幸Game over就會在最近經過的Save point再開遊戲（類似黑暗靈魂的營火）。Rockman Z系列以高難度見稱，這個Save assist功能對不擅長動作遊戲以及我這種無復當年勇的老人家十分親切。

而在Save assist更增加了「劇情模式」（Casula Scenario Mode），開啟後遊戲難度將會大幅降低，讓不擅動作的玩家都可遊玩欣賞劇情。而以上功能全都可選擇開啟與否，想要原汁原味重溫當年掌機版本亦無問題。還有就是有合集遊戲必備的鑑賞模式，可欣賞中山徹老師的作畫，以及遊戲的原聲音樂等。

新加的競速模式Z Chaser，在每一集中取兩個地圖然鬥快完成，設有全球排行榜，如果你打破了世界紀錄，你可以選擇將Replay上傳讓全世界的人都看到。不過這是對我這類技術一般的玩家無緣了，大家可以踴躍挑戰看看。

Steam版現大量負評 沿於無中文和操作問題

雖然我玩PS4版玩得十分盡興，但那邊廂本作Steam版的評價卻頗低，其中很多負評都源於遊戲沒有中文：雖說是「中英文版」，但其實只有主界面和選單是中文，遊戲本身仍然是當年的英文版（雖說其英文也沒有很深，本來文本量也就不多）。Steam上面很多負評就是來自「沒有中文」，這個問題個人認為無可厚非，雖說洛克人Z系列文本量不大，但是除了翻譯外還需要植字和校對，要將6款遊戲都中文化會是一個很大的工程。固然不是做不到，但Capcom大概衡量過覺得不值得投資那麼多吧（成本大於因為有中文才去買而增加的銷量）。

除了中文外，另一個較為嚴重的問題就是Steam版的操作，原來Steam版既不能自定義按鍵，而官方預設的按鍵又相當反人類，嚴重影響遊戲體驗（但應可透過接駁手掣解決）。

不過，如果是PS4版 / Switch版，就沒有操作問題了；其實PS4版也和Steam版一樣本來無法自定義按鍵，但可以在每款遊戲的選項中更改設定而達到類似效果。遊戲預設圓圈是跳、X是攻擊實在是超級不習慣，建議去CUSTOM裡更改按鍵配置，改成X成跳後就好多了，玩起來沒有什麼問題。

這是我的改法，O是主武器、R1副武器、X是跳L1是Dash。然後在設定將主武器換成劍，更可以R1儲力射擊同時邊跳邊斬十分方便。

總結：非常抵玩 完全抵買

洛克人Z和ZX是GBA / NDS史上最好玩的遊戲之一，現在二百多港元就可買到6隻經典級遊戲，還追加一個新時間挑戰模式以及音樂、圖集鑑賞。雖然不能說像RE2那種完全重製那麼有誠意，但已是非常抵玩，絕對值得入手。如果買限定版的話，還會附送一個6吋高的Zero胸像，以及透明感一級棒超美觀的亞加力膠牌（膠牌真心超好看，很想要啊...）。廢話不多說，我也馬上去重溫整個Z和ZX系列了~