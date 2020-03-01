足球小將 RISE OF NEW CHAMPIONS 新預告 聽住經典主題曲重溫劇情

PS4/Switch《足球小將 RISE OF NEW CHAMPIONS》早前推出首支影片，網民普遍不睇好。近日Bandai Namco再出第2次預告！有睇頭好多！點解？因為今次不看gameplay，只以CG角色重現絕招及經典賽事，加上經典主題音樂，真是令fans熱血沸騰，即睇！

V3 全國制霸之路 START!影片開始時插入後期志偉左膊被撞，打了止痛針、紮上全國三制霸崩帶的場面。之後對上幾位小學時的老對手，比如花輪中的立花兄弟、獵鷹射球新田、剃刀射球早田等等。

+ 18 + 17 + 16

VS比良戶中 次藤+佐野這一仗中，志偉蝕身位無法埋門，更被貨櫃車一樣的次藤撞傷。幾乎失去意識的他，想起盧比度叔叔教他的絕招！首次以衝力射球在比賽得分！

+ 8 + 7 + 6

VS富良野 松山光這一場最好看是富良野全隊以雪崩戰術齊上齊落，加上松山光的剷草式禿鷹射球，還有經理人妹妹的對話場面，短短十多秒已好多回憶。

VS 武藏中 球場貴公子三杉淳已經升中的三杉淳，心臟病已根治（後來才知不是），沒有「阻膠」經理人妹妹叫志偉放水，大家去盡，遠射倒掛樣樣有，打得精彩。

VS 東邦學園 猛虎 小志強小志強學成猛虎射球，皮球撞柱射爆，嚇得森崎幾乎瀨屎！又有志強哥哥跟志偉兩個互相用遠射鬥波！最後有小志強幫建威守合作龍門，好型！

+ 10 + 9 + 8

足球小將 RISE OF NEW CHAMPIONS

BANDAI NAMCO Game

2020年內發售預定

PS4/Switch雙平台

1至4人玩

售價未定