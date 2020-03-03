【仁王2】最終體驗版DEMO試玩報告　反技改頻密更似隻狼

【仁王2 Nioh 2】未合是否覺得上次DEMO改動不夠多，早前再一次進行為期3天的開放測試。這個最終體驗版有又什麼不同，以下同大家報告玩後感：

今次《仁王 2》最終體驗版又給大家試玩新關卡，數起來光榮實在是賣大包。TGS時已玩過「十三櫻村」及「本能寺」；第一次公測時是「妖怪一夜城」、「蝮蛇神域」及「槍之又左」。而來到今次最終體驗版，又給大家玩新關「天王山的落」、「三惡梟雄」及「血塵萬丈的寺師」。雖然今次遊戲長度約4小時，比上次少一半，但免費試玩已給人玩了八關，實在是前無古人。關於《仁王 2》對比起《仁王 1》的變動，新系統的評價等，筆者在上次Demo時已有說明，詳情可參考回上篇試玩報告：【仁王2 Nioh 2】BETA 試玩報告: 豐富高完成度期待之作

重視反技更似隻狼 但設定太極端

直接說今次最終體驗版與上次Demo的比較，最明顯的便是今次試玩更想人用「特技」反擊，在打第一關的BOSS「兩面宿儺」時極為明顯。例如上次Demo的BOSS「鎌鼠」整場大概只用了3、4次大技。但這隻兩面宿儺用大技的次數多達十數次，令筆者以為自己在玩隻狼看對面出「危」。

仁王2 今集的新系統，閃紅燈表示「開餐了」

但是仁王2的反技與隻狼的反技有著根本上的不同，隻狼有分突刺與下斬的兩種識破反制，而且判定時間不多。但是仁王2的反技就只有一種，不用思考是下段、突刺或者投技，只要看到有閃紅燈便可以反。而且仁王2反技的確定時間十分之長，在出現警示之後，你有足夠時間判定它是出哪一招大技，還可以在大技的連續攻擊中途，慢慢看準時機才特技反制，遠比隻狼的容易。

反技判定時間容易，三種守護靈有不同反技

但是體驗版的兩面宿儺攻擊力又設定得超高，基本上一下連續斬中了，滿血都會被直接斬死，令遊戲介乎於「反技捉路很易玩」、「中一招便會死」的又易玩又難玩兩個極端。筆者個人而言其實不想看到如此的改動，因為會令Boss戰單一化，遊戲要難玩及有挑戰性，用極端數值來壓過是最無趣的方法。而來到了第三關對上馬頭鬼，牠的大技使用頻率亦高，但是攻擊力遠比兩面宿儺低，反而令身為「逄魔之刻」的第三關比第一關易上幾倍，更加顯露了此機制的弊處。

陰陽術更難練 忍術照樣屈機

最終體驗版也進行了一些系統上的微調，陰陽術的經驗值累計改成要打怪才計，變得不能龜在神社狂用附魔來練點數，回復術的練點也慢了很多，算是改得正路了。而附魔效果的時效也在右方用大圓型顯示，清晰很多。忍術方面則是照樣屈機，麻痺苦無再接多段苦無可輕鬆中距離擊殺任何東西，比Dark Souls初期屈法術更易玩，令遊戲變成Very Easy Mode，不知道在正式版時會否被大幅下修。

無法在神社用附魔來練陰陽術了，右下角時效顯示也更清晰

試玩小感：製作團隊的最終小測試

今次最終體驗版明顯調高了大技頻率，想玩家多用「特技」反制，但因為反技的判定時機實在太寬鬆，也不像隻狼那樣要看出招二擇/三擇，出來的效果其實是不太好，也令Boss戰更加單一化。個人希望只是驗體版的小測試，製作團隊想試試「如果像隻狼那樣大家會怎麼看」，個人希望正式版會把大技頻率調低回來吧，因為應付普通招式還更有趣味。雖然Boss戰令筆者感覺變差了，但遊戲的新關卡仍是很好玩，「陰濕」的敵人設置與常闇中Boss的挑戰性，仍令筆者玩得很開心，詳情可看回筆者上篇文章，此篇就不再重覆了。