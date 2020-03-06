40年夢想終於成真！1:1可移動高達即將面世橫濱展出（有片多圖）

【GUNDAM FACTORY YOKOHAMA】機動戰士高達面世40年，一直以來高達迷都有一個夢想，就是有朝一日可以見到一部識郁嘅實物大高達...而在2020年，此夢想快將成真了！

實物大Gundam並不是新鮮事，台場很多年前就已經高達的實物大模型，後來就變成「可局部變型」的1：1獨角獸高達，而來到2020年，「可動的」1:1高達又完全是另一回事！如果有看過一些和機械人的科普影片，都會知道製作「兩足步行型機械人」是極為困難，單是要讓其在步行中保持平衡不跌倒就已是極高難度的作業，更遑論是18米的1:1高達呢。

不過愛恩斯坦都講過想像力比知識更重要，只要肯想像，凡事有可能！原來在此可動高達計劃在數年前高達35周年就已展開，原預定在2019年完成並公開，最後延到今年才落實。

官方公開的骨架組裝進度

要令18米高的物件（莫論是不是機械人）動起來並不容易，除了強度還須考慮如機動遊戲般的可動性，最後決定採用碳纖維材質、全電動摩打來製作，最終設計的骨架重量僅25噸，比台場高達輕了10噸。配合骨架設計，其實造型也作出相應調整，亦參考了高達原作者富野由悠季的建議，整體體型更為修長，看起來較為「現代化」。

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今年終於可見到「能動的實物大高達」，就算只能稍稍動起來，或是需要支架支撐，個人來說也是心滿意足了。

造型參考了高達原作者富野由悠季的建議而作出修改，整體體型更為修長。

其實計劃已啟動了一段時間，實物大可動高達亦在如火如荼地組裝中，官方亦一直在Youtube上傳組裝的進度紀錄片，剛最新公開的第七集就講到開始組裝腳部的骨架：

這部高達預定今年10月1起在橫濱Gundam Factory展出，展期為一年，而在今年7~8月更會先行開放讓人參觀內部設施，包括可登上特別觀景台「GUNDAM-DOCK TOWER」等。不過這麼大製作，當然不是免費入場，但是門票詳情就待進一步公布，7、8月的先行參觀門票預定於4月開售，而10月正式公開的門票則預定7月開售。各位高達迷如果下半年後打算去日本，記得出發前要留意門票了。

更多詳情可見官方網站：https://gundam-factory.net/