Division 2 全境封鎖2 紐約軍閥 無劇透評論 新系統簡化武器升級

【The Division 2 / 全境封鎖2】Ubisoft終於將《Tom Clancy's The Divison 2》（全境封鎖2）第二年內容釋出，頭炮就是期待已久「紐約軍閥」新故事模式及Gear 2.0新武器系統實施，對於一些曾經是每晚努力光復華盛頓的特工，這次須購買的下載內容是否一個回鍋的機會？以下無劇透，以遊玩角度檢越新遊戲裝備系統。

《全境封鎖1》最難應付的淨化者勢力，由叛變特工提供軍備東山再起。【Ubisoft】

《全境封鎖2》中的「紐約軍閥」（Warlords of New York）下載內容，以系列作第一集Green Poison首次病毒爆發地區：美國紐約市為故事主軸，當中呼應了不少首集、即《全境封鎖2》華盛頓特區淪陷前6個月的故事，劇情在此不贅（會有重要人物出場但結局悲慘），但特工們重返時一定會遇上的問題是「還可以用舊裝升更高Level打嗎？」，答案是：不可以！

紐約軍閥一經購買，等同第二年內容正式展開【Ubisoft】

提提大家，「紐約軍閥」再不會將以前一樣透過Year Pass年票入手（因為Ubisoft並無推出Year 2 Pass），而是另外購買的這個下載內容，不過自「紐約軍閥」起所有在Division 2中華盛頓版圖的各據點都會開放「英雄」級難度模式，而有買「紐約軍閥」的特工更會陸續開放比英雄級更高的「傳奇」難度，因為相對的武器系統更新為Gear 2.0後，能創造更高級武器、天賦技能系統亦有翻天覆地轉變，另外在完成「紐約軍閥」故事及升級至季度最終Level 40後，紐約版圖便會變成一個「狩獵場」，每3個星期都會提供新的敵對勢力，所以紐約版圖比華盛頓細約一半，但遊戲變化會比以往更多，特工們要把握機會更快勤練角色至40級。

劉菲是首集領導特工反攻領袖，特工終於回到紐約協助獵殺叛變特工。 【Ubisoft】

劇情不透露，但面對4名叛變特工的4個主要任務，雖然在第一集中已經見識過版圖的打法及行進設計，敵方每次出場的數量都比《全境封鎖2》更密集，而「紐約軍閥」的敵人AI似乎更上一層樓，更懂得由其他路徑反攻，同時更懂得找尋掩護，要更善用炸彈、誘捕地雷等裝置不停將藏於掩護後的敵人逼出。總括，「紐約軍閥」的打法更接近RAID掠奪戰行動模式，獨狼特工可以考慮招收「街友」協助行動。

+ 3 + 2

而延續第二年內容，除了購入「紐約軍閥」外，玩家角色須至少Level 40並完成整個「紐約軍閥」故事模式，才能繼續遊戲其他內容；至於沒有買機票去紐約的特工，也能仍然在華盛頓，但只會玩到最高「英雄」級難度的版圖。

Gear 2.0 由頭打過？

「紐約軍閥」中另外一個最多特工關心的問題，早前Ubisoft於State of the Game網上發布會上，製作人提到的全新武器及裝備系統（坊間簡稱Gear 2.0），將會大幅簡化武器裝備升級、天賦（技能）移植，由以往升級一項數值須找尋另一件武器裝備，在新的Gear 2.0系統中便可以先將不合用或「三圍」（攻擊、防禦、技能）上較高數值或適合自己打法戰術，在製作台中先「抽取」出來，再以舊有方式放到新武器或裝備之上（同樣消耗資源，建議在紐約市探索期間盡量收集）。

敵人AI更強更會埋伏，亦會因特工火力強大制壓。

而因為有抽取武器技能元素，過往的天賦技能、以前製作多樣化技能配置：著重技能點的「電工」、防禦生命推到最高的「坦」等，在Gear 2.0中因系統簡化為歸類攻擊（紅點）、防禦（藍點）及技能（黃點），而武器裝備亦不再以分數顯示能力，改為與特工等級一樣的Level隨殺敵後跌下，或從武器箱中抽出，武器變化局限增大，但也比以往升級武器裝備時更簡單直接。

每擊敗一名叛變特工都可將新技能解鎖，亦是第二年內容將能主宰玩法的新元素。

總結：不能錯過

從結果論，去年晚晚打天光的華盛頓特工們，要放棄儲蓄多時的裝備會感到困難不捨得，但如不放棄舊裝，所以華盛頓打回來的武器裝備，也只會封頂30級（分數達495-515分），但在「紐約軍閥」中，在實戰中驗證下，即使是稀有度較低的「藍裝」、「紫裝」，收集該戰利品的效果即使是Level 31,1也比舊有30級的武器裝備（舊系統最高515分）更強，所以雖然在《全境封鎖2》中調教出最合用武器，但Gear 2.0系統中可以專心刷新武器使用，亦有新品牌裝備、殲滅4個叛變特工後取得4款新技能裝備。

或者，以上對未玩過《全境封鎖2》的特工會更有利（下載內容連同主遊戲同售HK$210.00），但前華盛頓特工亦需透過「紐約軍閥」解鎖新內容，即使武裝重新刷亦只須10級，奇特武器亦可在完成故事後返回華盛頓升級，可以趁機會研究新武裝組成。