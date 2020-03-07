【大哥哥】《神魔之塔》鋼鍊活動　網民斥妮娜當素材殘忍官方取消

手遊《神魔之塔》早前公開與《鋼之鍊金術師》之合作活動，抽愛德、艾爾等角色就一定走不了，整個活動最驚訝是可以收集劇中慘被變態老爸拿去做鍊成獸實驗材料的小女孩「妮娜」和狗狗「亞歷山大」，竟然是今次「真理追尋者」活動中使用的練技素材！

其實很多網民未了解實情，妮娜只屬用來升能力的素材，並不會跟狗狗合成進化為合成獸，下圖只屬網民二創。

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雖然妮娜並不會真的進化合成為「合成狗」，只為升技用素材，乃有不少網民認為是「二次傷害」，要求Madhead取消，最終官方facebook在3月6日正式宣布這安排壽終正寢。

然而，其實不少網民認為妮娜合成狗狗也是《鋼鍊》的故事一部份，如果要說慘，根本大部份人造人角色也非常慘情，是否全都要取消呢？筆者最初其實也覺得有點搞笑，平常打這類手遊，角色都可以拿去做素材食掉，為何今次才會覺得殘忍呢？但想深一層⋯

《神魔之塔》玩家不一定是《鋼鍊》粉絲，但這段人狗合成情節卻是出色到連一般網民都略有聽聞的名場面；單是聽到妮娜是素材，即聯想起「大哥哥...」一幕而感到不安了（因為實在寫得太好、太震撼），取消這安排應該是比較恰當的。不過同時又想，日本版權商當初為何會批准這略帶惡搞的安排？是否一開始就想玩炎上商法炒熱氣氛呢？

網民跟筆者想法一樣，是否一開始就想玩炎上商法炒熱氣氛呢？（巴哈神魔版截圖）