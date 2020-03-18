【FF7R】超性感Aerith、Tifa亮相！新畫面新要素「點唱機」等公開

日本Square Enix預計在2020年4月10日在PS4主機上推出的《Final Fantasy VII Remake》（Final Fantasy VII 重製版），在這次的介紹裡，除了公開新登場人物最新情報外，還有歡樂街「圍牆商店街」、新要素「點唱機」等最新情報也要一併公開給玩家們確認。

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而在這次的介紹裡，官方也公開了本作登場伙伴之一，擅長遠距離戰鬥的巴雷特的戰鬥介紹。當玩家們使用巴雷特的時候，可以利用搖桿「□」鈕的「戰鬥」（たたかう）指令來進行槍的連射（長壓「□」鈕即可發動連射），給予遠距離的敵人傷害。

《FF7R》「巴雷特」戰鬥介紹▼▼▼

收錄魔晶石～指令魔晶石「敵方招式」（てきのわざ）

熟悉系列作的玩家們，對青魔法能夠吸收學習敵人攻擊招式轉為自己招式使用的設定一定非常熟悉。而這個魔晶石「敵方招式」，就有著這樣的效果。當玩家們裝備這顆魔晶石後，如果受到可以學習使用的敵人招式攻擊，即可以一定的機率學會該敵人的招式。而只要學過一次的敵人招式，即可在裝備這顆魔晶石時使用。

收錄魔晶石～指令魔晶石「敵方招式」（てきのわざ）（《FF7R》截圖）

七代重製版遊戲舞台「圍牆商店街」（Wall Market／ウォール・マーケット）

於第六圓盤掉落事故的舊址重建，米德加最熱鬧的歡樂街。不受神羅治安管理的這裡，是由名為「古留根尾頭目」的男人所支配的區域，也是個四周都由高聳牆壁包圍的無法地帶。雖然非常危險，但仍有許多人為了追求只有在這裡才能得到的極致快樂而於每晚造訪此處。

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新要素「點唱機」（Jukebox／ジュークボックス）

在本作中，在街道上許多場所都會有可以播放音樂的機械「點唱機」存在。玩家們可以利用從商店或居民們手中入手的「音樂光碟」（Music Disc／ミュージックディスク），將之放入點唱機內來進行音樂的播放。

召喚獸「利維坦」（リヴァイアサン／Leviathan）

在本作中，當玩家們裝備召喚魔晶石後，即可在特定戰鬥中累積召喚量表來叫出這些召喚獸們參戰。這些召喚獸在戰鬥中會自動進行戰鬥，但玩家們也可以透過消費 ATB 量表來發動召喚獸們的特殊技，而且牠們在回去時，還會放出強力的必殺技來掃光敵人！

召喚獸「利維坦」（リヴァイアサン／Leviathan）（《FF7R》截圖）

而這次公開的召喚獸利維坦，是有著水龍姿態的召喚獸，不屬於任何屬性的牠，必殺技「大海衝」會揮動自己的尾巴招來巨大波浪將敵人掃蕩一空，因此也被當成水神一般受到信仰。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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