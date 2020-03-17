PS5真身將曝光！官方突有新公布！外形變成點？硬體功能價錢？

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【PS5 / PlayStation 5官方消息】估計今年內推出的Sony PS5終於有進一步官方消息！PlayStation今晚（3月17日）突然在Facebook宣布，將於香港時間周四（3月19日）凌晨12時，公開PS5系統設計相關技術說明影片！

(PlayStation)

雖然官方未有透露更多消息，但估計會公布傳聞已久的PS5外形，以及講述更多PS5新硬體和功能，究竟過去數月坊間有關PS5「強到難以置信」的傳聞，有多少成會兌現呢？

官方突然發帖宣布消息。(PlayStation)

PS5傳聞規格 有心跳監測兼容所有PS世代遊戲？

Sony至今除了公布PS5的LOGO及5個硬體功能，未有更多官方消息。

↓↓↓ 官方公布PS5 五大硬體功能 ↓↓↓

近日外媒則再傳出PS5新規格，包括CPU、顯示卡、記憶體等！【點圖放大】

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不過以上PS5規格及功能只屬傳聞階段，有待官方發布資料。其實SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan曾被問及PS5兼容問題，或許可從其回答中略知一二。

PS5真係兼容PS至PS4舊game？Sony有回應　原來PS5仲有超強功能！

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