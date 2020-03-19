METAL BUILD 自由高達 2.0 Freedom Gundam CONCEPT 2 十翼進化

【METAL BUILD Freedom Gundam CONCEPT 2 】雖然基拉大和這個NTL王和人棍王並不討人喜歡，但應該無太多人討厭Freedom Gundam 自由高達這部MS。

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不經不覺，作為第3款METAL BUILD作品的Freedom，至今已有8年歷史，款式或多式少已outdated，更別提有大量非授權的國製MC合金玩具，全部的外型都比舊MB Freedom 吸引，所以去年BANDAI的秋葉原MB展，其實展內已經公開了Freedom 第2代，但嚴禁拍照才沒有流出來（當然是怕被老翻率先抄款）。

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現在，MB Freedom 2.0 正式定名為METAL BUILD フリーダムガンダム CONCEPT 2！其改良及特色要點如下：

全個上胸都用新件跟SF一樣改用可在前面掀開的肩甲膝部使用SF一樣的可動構造小腿後背有slider或外甲，不阻礙腳部摺合。 新版部份非金屬件都會金屬色，尤其雙翼上加了銀色邊，更加醒目。

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重田x福田詳細對談內容

新作照樣請來負責過MB命運及突自高達監修的SEED系列機械作畫總監重田智，重田氏跟SEED監製福田己津央對談，重田智表示今次最大的構思，是不想在改良版推出後，令人覺得MB Freedom 1代會變差，因為被比下去。

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今次改版，是希望做一隻外觀和水準能跟MB Destiny、SF更統一的新Freedom，是「世界觀」的統一，但他並不想刻意令Freedom複雜化，不想令簡潔的自由跟進化後的突自，兩者之間失去各自特色，所以塗裝會傾向真實系兵器多一點，會1代淡色，而控制當中的細節究竟要多複雜才不至太複雜，就是 CONCEPT 2的全課題。而福田認為完成品真的做到不多也不少，太多就過火。（原文連結）

METAL BUILD Freedom Gundam CONCEPT 2 2020年8月推出（3月23日起接受訂購）26400日圓（tamashii.jp 圖片）

負責整個project的石川雅弘氏後來加入對談，他說Metal Build系列本來是跳出原設定去自由發揮，但Freedom CONCEPT 2 卻有些「不自由」之處，因外觀上不能比MB SF更前衛。他特別提到雙翼，由收納同展開的過程比舊機更成熟，無數的可動軸是開發者的惡夢，全靠一team人都「爆seed」才能成事。

METAL BUILD

自由高達 2.0 Freedom Gundam CONCEPT 2

2020年8月推出（3月23日起接受訂購）26400日圓