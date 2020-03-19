METAL BUILD 自由高達 2.0 Freedom Gundam CONCEPT 2 十翼進化

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【METAL BUILD Freedom Gundam CONCEPT 2 】雖然基拉大和這個NTL王和人棍王並不討人喜歡，但應該無太多人討厭Freedom Gundam 自由高達這部MS。

tamashii.jp 圖片

不經不覺，作為第3款METAL BUILD作品的Freedom，至今已有8年歷史，款式或多式少已outdated，更別提有大量非授權的國製MC合金玩具，全部的外型都比舊MB Freedom 吸引，所以去年BANDAI的秋葉原MB展，其實展內已經公開了Freedom 第2代，但嚴禁拍照才沒有流出來（當然是怕被老翻率先抄款）。

tamashii.jp 圖片

現在，MB Freedom 2.0 正式定名為METAL BUILD フリーダムガンダム CONCEPT 2！其改良及特色要點如下：

全個上胸都用新件跟SF一樣改用可在前面掀開的肩甲膝部使用SF一樣的可動構造小腿後背有slider或外甲，不阻礙腳部摺合。

新版部份非金屬件都會金屬色，尤其雙翼上加了銀色邊，更加醒目。

+2

重田x福田詳細對談內容

新作照樣請來負責過MB命運及突自高達監修的SEED系列機械作畫總監重田智，重田氏跟SEED監製福田己津央對談，重田智表示今次最大的構思，是不想在改良版推出後，令人覺得MB Freedom 1代會變差，因為被比下去。

tamashii.jp 圖片

今次改版，是希望做一隻外觀和水準能跟MB Destiny、SF更統一的新Freedom，是「世界觀」的統一，但他並不想刻意令Freedom複雜化，不想令簡潔的自由跟進化後的突自，兩者之間失去各自特色，所以塗裝會傾向真實系兵器多一點，會1代淡色，而控制當中的細節究竟要多複雜才不至太複雜，就是 CONCEPT 2的全課題。而福田認為完成品真的做到不多也不少，太多就過火。（原文連結

METAL BUILD Freedom Gundam CONCEPT 2 2020年8月推出（3月23日起接受訂購）26400日圓（tamashii.jp 圖片）

負責整個project的石川雅弘氏後來加入對談，他說Metal Build系列本來是跳出原設定去自由發揮，但Freedom CONCEPT 2 卻有些「不自由」之處，因外觀上不能比MB SF更前衛。他特別提到雙翼，由收納同展開的過程比舊機更成熟，無數的可動軸是開發者的惡夢，全靠一team人都「爆seed」才能成事。

METAL BUILD
自由高達 2.0 Freedom Gundam CONCEPT 2
2020年8月推出（3月23日起接受訂購）26400日圓

【高達 開箱 試玩】解体匠機 Nu Gundam　1萬銀全身爆甲合金高達
【開箱 試玩】METAL BUILD 新世紀 EVA 02 2號機 影片 圖輯
BANDAI 魂Nations 圖輯 MB力天使．EVA初號機改．GFFMC零式白雪姬
Metal Build展突擊高達獨家賣．率先睇SHF幪面超人01．旺角魂Shop
METAL BUILD 高達 00 Raiser Designers Blue Ver. 極罕藍色限定
METAL BUILD EVA 2號機 謝絕中國人訂購？廠方宣布再版滅炒風
【高達00．SEED．EVA．驚爆】METAL BUILD Infinity展覽現場圖輯
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。