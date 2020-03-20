生化危機3 重製版 BioHazard RE3 Demo：全20隻 Mr. Charlie 位置

Resident Evil 3 Remake／BioHazard RE３（生化危機3／惡靈古堡3 重製版）Demo 除了直白的通關過程外，也加入了正式版的收集元素，生化危機 3 的吉祥物就不再是 Mr. Raccoon，改為 ToyUncle 店舖（遊戲建築）的裝置公仔 Mr. Charlie 。如果大家覺得 Demo 太易玩的話，一定要挑戰這次的收集元素，部分 Mr. Charlie 的出現條件非常有挑戰性。

全 20 隻 Mr. Charlie 位置

《生化危機 3 重製版》Demo 的收集共有 20 隻，前十五隻的位置都非常好找，只要到特定地點就會見到。放大下圖睇 Mr. Charlie 位置的圖字解說：

+ 25 + 24 + 23

5 隻具挑戰性的 Mr. Charlie

Demo 最大挑戰性的地方，沒想到是收集 Mr. Charlie，20 隻公仔中，有 5 隻要完成條件後，才可以收到。例如，其中一隻就要成功做到 20 次《生化危機 3 重製版》最大特色的緊急迴避後，玩家才會見到相應的 Mr. Charlie。

放大圖睇 5 隻具挑戰性的 Mr. Charlie 位置文字解說：