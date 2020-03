Konami官方闢謠 指最近《Silent Hill》重啟等各種傳聞均非屬實

如果有留意遊戲界新聞和八卦,可能會見到最近有不少傳言指《Silent Hill》(沉默之丘 / 鬼魅山房)系列即將重啟,可惜最近Konami卻給出一個令粉絲失望的回答。

過去一個月有相當多和《Silent Hill》有關的傳言,包括「伊藤暢達正在開發Silent Hill新作」以至「SIE和原《死魂曲》的製作團隊將會參與開發」等。而亦因為傳聞越傳越廣,外國恐怖遊戲網站「Rely on Horror」決定直接向Konami尋求答案,不幸的是換來一個失望的回覆。

P.T.直到現在仍然為人津津樂道,機迷們都很想玩到小島秀夫操刀的Silent Hill新作。

Konami一位北美地區PR代表對Rely on Horror的詢問作出回應,指「我們有留意到最近的傳言,並可在此確定它們都不真實。我知道這不是粉絲們想聽到的事情。」(We're aware of all the rumors and reports but can confirm that they are not true. I know it's not the answer your fans may want to hear)。

Fans都非常期待箭佬Norman Reedus可再和小島秀夫合作,出演Silent Hill

同回應中,該PR亦指出「這並不是說我們完全放棄了這個品牌,只不過不是以目前網上所流傳的形式進行。」(It's not to say we are completely closing the door on the franchise, just not in the way it is being reported.)。但對於Rely on Horror進一步詳情詢問各個傳聞孰真孰偽時,Konami就未有進一步回應。

雖說Konami「並未放棄系列」,但也不代表它會拿出粉絲們想要的東西,攪不好最後我們最快會見的Silent Hill新作仍然是Silent Hill柏青哥...