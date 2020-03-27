Half-Life: Alyx教數學？外國老師VR遊戲遙距教學兼寫出一手靚字

【Half-Life 遙距教學】武漢肺炎疫情肆虐，世界各國都有停課、勸喻市民減少外出等措施。外國就有教師利用最近的人氣VR遊戲《Half-Life: Alyx》（戰慄時空：艾莉克絲）作遙距教學。

近日外國有一位數學老師利用VR遊戲《Half-Life: Alyx》，將遊戲中一個房間內的玻璃當成黑板，利用遊戲內本來就有提供的白板筆和黑板刷書寫，教起和三角有關的數學。除了能在遊戲中寫出容易辨認的文字外（不得不讚老師的操作技術），在同影片中還可看到用指尖刷掉筆跡再重新書寫、在空中翻轉黑板刷再接住等細膩操作（遊戲的物理設定相當細緻，黑板刷一定要用刷那一面才能刷掉文字，背後那面刷不掉）。

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雖然整件事情很有創意，但如果單看影片的話，大概因為晃動比較強的關係，還是感覺有些暈眩。另順帶一提最近有網民發現《Half-Life: Alyx》中有《Death Stranding》死亡擱淺的彩蛋，可見到一個清楚寫有「Bridges」的包裹：

https://www.reddit.com/r/HalfLife/comments/foxfrr/death_stranding_easter_egg_in_halflife_alyx/

早前《Death Stranding》推出Steam版時已公布會和Half-Life連動，如今在《Half-Life: Alyx》中見到《Death Stranding》的彩蛋亦是合理。