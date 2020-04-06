FINAL FANTASY VII REMAKE｜FF7R中期玩後感：好好玩不需擔心

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)即將於4月10日正式推出，相信各位FF7 Fans都引頸以待。我們有幸取得官方提供的評價用遊戲，可以率先同大家分享一下玩後感。以下文章不會描述劇情，但或含有小量劇透，閱讀前請注意。

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系統豐富有趣 一洗體驗版的不安

可能不少玩家都有玩FF7R（FINAL FANTASY VII REMAKE/太空戰士7/最終幻想7重製版）的體驗版，並且對那一節的遊戲抱有憂慮，筆者當初亦是如此。不過玩了正式版後，可以說這份不安感已消去，愈玩愈有趣味。原因是正式版的遊戲系統更加豐富，MATERIA(魔晶石)系統除了原作的珠之外，還加入了新的珠令戰鬥有新的操作玩法，像是「ATB增幅」、「迴避斬」、「鐵壁」等，都令戰鬥更有玩味。而且還有非操作角色的專用珠，像瀕死時幫「自動療傷」、瀕死時幫「挑釁」、或者在出魔法時會自動連招的「魔法追擊」，令戰鬥可配搭更多打法。

除了魔晶石系統之外，遊戲還有武器SP的系統，每把取得的武器都有不同的被動技能樹，令同一角色可打出不同的戰略定位，而且還能學到新的招式。這個系統的SP會隨着角色的升級而全武器增加，技能樹亦會隨等級解鎖出新的層數，這樣設定令到全部武器都能保持着活躍期，不會被完全淘汰，亦令到Cloud的毀滅劍能一直用到尾，有趣而又相當聰明。

每把武器有持續成長的星盤技能樹，提供不同定位（遊戲截圖）

一本道流程 節奏掌握好

FF7R的流程是「一本道」的，提起這個字不禁令人想起飽受批評的FF13，總是走「腸」狀的地圖，一直到Chapter10才有大平原玩。而來到FF7R，其實有玩過原作都知Midgar(米德加)未出世界地圖就是一本道，但今作就正正只是玩米德加的首部曲。可幸的是製作團隊有巧妙地令「一本道」的壓迫感與重複感減低，便是在章節之間加入各個貧民窟城市，提供支線任務之餘亦有版圖探索元素，令玩家可以「抖抖氣」，不像FF13那樣只是「跑」劇情。節奏掌握得好之餘亦有很多小遊戲玩，例如連原作的「男男男」健身小遊戲都堂堂正正的強化。

雖然是一本道，但節奏緩急掌握得好，劇情精彩，整體玩下去很舒服（遊戲截圖）

劇情完美細節重現 後半有改動

其實「一本道」本身沒有問題，只要劇情好的話就能夠像看電影那樣有很好的發揮(FF13又中槍)。依筆者暫時的進度，FF7R的劇情表現確實是極佳，原作的搞笑元素與感人元素都得到升華。雖然有一半劇情有玩原作已經知道，但是精彩的鏡頭與角色表情就是原作難以提供到，尤其是Cloud扭捏的表情、蜜蜂之館的情節、Aerith及Tifa各自的回憶等。製作團隊更有精心設計Cloud與兩位女性相處的情節，無論畫面或是台詞都很美好，劇情演繹可以說完美。當中原作部份的小細節都有補足，例如遊樂場的滑梯、蜜蜂之館偷看鎖匙孔、神羅課長等等，熟悉原作的會十分欣喜。

遊戲有重現原作的惡搞選項，非常抵讚（遊戲截圖）

更甚的是台詞有連貫回前傳Crisis Core FF7，詳情就不說了，Fans看到相信會很感觸。之前歐美偷跑事件，製作人曾說希望玩家不要劇透，筆者玩到中期，確切感到FF7R的劇情是有改動的，有玩原作的話相信會發現愈來愈多蛛絲馬迹。因為筆者取得遊戲及評論解禁只有兩天時間，所以暫時只玩了30小時，大概是遊戲的中期部份，可以預想遊玩時間的確約有50小時。

待筆者完成遊戲後，在遊戲正式發售後再同大家分享完整的評價及評分。

大家最期待的蜜蜂之館及古留根尾，重製版回味無窮（遊戲截圖）

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